Murs murés… trouées… passages.

C’est à l’ancienne chapelle de Notre Dame de Recouvrance que Sésame et Art sous X accueillent les dessins et sculptures de Michèle Saint Rémy.

Cette artiste suit et montre depuis longtemps des murs, des frontières, obstacles à la libre circulation des corps et des idées, pour nous donner à voir qu’il y a toujours une route possible vers plus de vie.

Ses dessins au pastel sec, ses sculptures de terre et de papiers modelés se sont des êtres humains qui gravissent, traversent, contournent trouent aussi bien la mer, la montagne -barrières naturelles- que les barbelés, murs de ciment, d’acier ou postes-portes de contrôle.

Ces corps collés aux murs, posés au sol, décrivent les souffrances et les espoirs des exilés, des exclus du dehors tout comme les peines et les envies des emmurés, enfermés du dedans qui ont tant de mal à accueillir.

Ce pourrait être triste, lugubre, malheureux mais par la belle puissance de l’artiste ces œuvres donnent la force, l’envie de sortir des routes toutes tracées où la pensée ‘’bien pensante’’ essaie de nous maintenir.

Franchir le mur, s’affranchir pour exister.

F.T.

Du 6 au 20 Avril 2018 de 15 à 19 h tous les jours

Galerie Sésame 3 Rue de l’écu d’or à Orléans.