Région : l’agroalimentaire a son CFA

Avec la création de l’IFRIA Centre-Val de Loire, la région se dote de trois formations agroalimentaires pour apprentis. Très attendu par les entreprises et la filière, dans un contexte tendu entre les régions et le gouvernement, l’ouverture de ce CFA « hors les murs », le premier depuis dix ans, doit attirer 1500 apprentis d’ici à 2020. La signature s’est déroulée lors du 4e Forum Régional de l’agroalimentaire réunissant les professionnels du secteur, à Orléans le 12 avril.

Alors que se conduisent encore les négociations serrées entre le gouvernement d’Édouard Philippe et les régions au sujet de l’apprentissage, François Bonneau, président de Centre-Val de Loire, affichait le sourire de ceux qui ne lâchent rien. Dix ans que l’entité régionale n’avait pas signé l’ouverture d’un CFA, mêle si celui-ci est d’un genre un peu particulier. Il est « hors les murs », c’est-à-dire que les trois formations qu’il propose – conducteur de ligne spécialisé ; pilote de ligne de production ; technicien de maintenance agroalimentaire – se dispenserons là où seront les besoins : entreprises agroalimentaires essentiellement regroupées dans des bassins d’emplois de ce type, comme Contres (Loir-et-Cher) par exemple. « L’agroalimentaire est une filière majeure, devenu un cluster, et promis à un développement plus grand encore. C’est un sujet identitaire, une image forte pour la région et un enjeu pour la jeunesse qui est ici » se réjouit François Bonneau. Une filière majeure, mais pourtant 90 % de ce qui est produit en région Centre-Val de Loire la quitte pour y être transformé ailleurs. De ce fait, l’industrie agroalimentaire régionale ne représente « que » 2,6 % de celle de la France entière. « On produit beaucoup de céréales en vrac, de bois en vrac, mais tout cela s’exporte avant d’avoir été transformé ici » regrette le directeur régional à l’agroalimentaire Jean-Roch Gaillet.

Un CFA “hors les murs”

Le futur CFA agroalimentaire – qui s’appellera l’IFRIA Centre-Val de Loire (1) – va proposer trois formations pour devenir conducteur de ligne, pilote de ligne de production, et technicien de maintenance. « Nous devons former plus de 500 personnes par an sur ces métiers-là en 2018-19 et 20 », explique Laurent Haon directeur de l’IFRIA Centre-Val de Loire. Un chiffre qui s’explique par le faible turn-over dans les métiers concernés : s’annoncent très prochainement des départs à la retraite conséquents. En outre, le secteur est favorisé par la présence dans la région d’un potentiel fort de conditionnement agroalimentaire : jus de fruits, produits du maraîchage, alimentation animale, boulangeries et pâtisseries industrielles…

La Région abondera à hauteur de 30.000 € pour ce CFA agroalimentaire, qui coûtera 450.000 € par an pour trois formations. Une partie des formations se déroulera dans les CFA existants, l’autre partie directement dans les entreprises.

F.Sabourin

(1) IFRIA : Institut de formation régional de l’industrie agroalimentaire.

La machine avec laquelle les apprentis agroalimentaires pourront apprendre Il est mobile, transportable d’un site à l’autre. Il faut quatre heures pour faire un programme et s’adresse plutôt aux PME de moins de 50 salariés. Il est équipé de caméras de contrôle, d’un QR code de traçabilité. Ce petit robot collaboratif, fabriqué par ERM Automatismes à Carpentras (Vaucluse) conditionne dans des pots, possède un poste d’encapsulage et de pose de bouchons. Il fonctionne avec un logiciel développé par Siemens, et s’inscrit dans l’usine du futur « 4.0 ». Il équipe les CFA, lycées pro, laboratoires de recherche, tous les lieux de formation. Il coûte de 10.400 € HT mais peut grimper jusqu’à 350.000 € selon le modèle.