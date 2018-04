Agora : retour sur l’affaire de pédophilie de Cléry-Saint-André

Agora, émission partenariale entre RCF Loiret et Magcentre.fr, reçoit cette semaine trois invités pour évoquer, à froid, l’affaire de pédophilie qui a secoué le diocèse d’Orléans fin mars dernier avec l’ouverture d’une enquête pour suspicion d’agressions sexuelles sur mineurs entraînant la suspension du recteur de la basilique Notre-Dame de Cléry-Saint-André. Des faits qui remonteraient au début des années 80 et dans les années 90. Pour en parler, et tenter d’y voir clair, Agora reçoit François Plantade, un des responsables du service Écoute des blessures, mis en place par l’évêque d’Orléans Jacques Blacquart en 2014 ; Claire Besnard, responsable du service EARS (Éducation affective, relationnelle et sexuelle) ; et Laurent Tournier, recteur du séminaire interdiocésain d’Orléans.

Pour contacter le service Écoute des blessures : 06 42 08 26 03. ecoutedesblessures@gmail.com 06 42 08 26 03. ecoutedesblessures@gmail.com Pour contacter l’EARS (Éducation affective, relationnelle et sexuelle) ears@orleans.catholique.fr. A noter le 5 juin prochain à 20h une soirée avec les association familiales catholiques à l’aumônerie Sichem 21 bd Alexandre-Martin à Orléans.