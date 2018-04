Orléans Métropole : élargissement du dispositif d’aide à l’achat des vélos à assistance électrique

À partir du 1er mai prochain, le dispositif d’aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAE) sera élargi aux personnes dont le quotient familial est inférieur à 2.000 € et non plus 1.200 € comme actuellement. Il concerne les habitants des 22 communes de la Métropole, et devrait toucher environ 50 % des habitants. Cette aide se matérialise par une réduction immédiate pouvant aller jusqu’à 300 € (subvention de 25 % du prix d’achat). Ce chèque sera nominatif, non cessible et valable une fois.

Si vous aimez vous déplacer en vélo mais que vous préférez que celui-ci vous accompagne dans l’effort, le VAE – Vélo à assistance électrique – est fait pour vous. Bien qu’Orléans ne ressemble pas à des villes comme Poitiers ou Angoulême, où faire du vélo s’apparente à concourir pour le maillot à pois du meilleur grimpeur, le “VAE” est en vogue pour faciliter les déplacements, notamment domicile-travail où il n’est pas toujours confortable d’arriver en sueur après avoir pédalé quelques kilomètres. Les collectivités mettent la main au portefeuille pour aider à l’achat d’un de ces vélos à assistance électrique, dont l’entrée de gamme se situe aux environs de 800 € et le haut de gamme 3.000 à 3.500 €.

Grâce au « chèque VAE », proposé depuis octobre 2017, il est possible aux personnes pouvant justifier d’un certain quotient familial (jusqu’ici 1.200 €) de bénéficier d’une aide à l’achat d’un de ces VAE. Pour toucher un public plus large – 50 % des habitants d’Orléans-Métropole dit-on – le conseil métropolitain a voté à l’unanimité jeudi 12 avril au soir une délibération pour rendre les personnes dont le quotient familial est inférieur à 2.000 € d’être éligible à cette aide. La réduction, qui peut aller jusqu’à 300 € (25 % du coût d’achat) est immédiate chez les revendeurs partenaires (1). Un dossier téléchargeable sur le site www.orleans-metropole.fr doit être déposé avant de procéder à l’achat du vélo. Il est valable un mois, nominatif et non cessible.

F.S.

(1) Cyclable ; Mondovelo ; Décathlon : DFJ location ; Cycles Tabard ; Cycles Meira ; Culture vélo ; Wheel Free.