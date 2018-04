Santé: Stéphanie Rist, député du Loiret, copilote sur la formation

Stéphanie Rist pilotera une mission sur la formation des professionnels de santé

pour les ministères de la Santé et de l’Enseignement Supérieur et de la recherche

dans le cadre de la stratégie de transformation du système de santé

Stéphanie Rist députée de la première circonscription du Loiret, médecin au CHR d’Orléans,

s’est vu confier une mission par les ministres des solidarités et de la santé et de l’Enseignement

supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Elle sera copilote d’un des cinq chantiers de la stratégie de transformation du système de santé. Stéphanie RIST assurera sa mission en collaboration avec le professeur Antoine Tesnière, président du conseil de pédagogie de la faculté de médecine Paris Descartes, et d’Isabelle Riom, interne en médecine, présidente du syndicat étudiant SRP-IMG.