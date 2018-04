2000 emplois, 2000 sourires : “Yes, you can !”

« Casser les codes, donner une vision une peu différente de l’accès à l’ emploi, mettre l’humain au cœur du débat pour que les jeunes reprennent confiance, aient des projets ». Des objectifs souhaités dès la première édition en 2013 du Salon « 2000 emplois, 2000 sourires » et rappelés mercredi 11 avril lors de sa conférence de presse par Alex Vagner, fondateur de l’événement, à l’aube de la prochaine qui aura lieu au Zénith d’Orléans le jeudi 17 mai prochain, de 9 heures à 17 heures.

Une 6e édition qui donnera au même moment le coup d’envoi d’une série de rendez-vous labélisés « Les Rendez-vous Emplois Compétences » mis en place cette année par la Région Centre Val de Loire, un des partenaires précieux et fidèles du salon. Son président François Bonneau, présent mercredi en a profité pour rappeler l’une des particularités cette année de 2000 emplois, 2000 sourires, l’élargissement de la cible : « Nous sommes toujours en intensité sur l’ accompagnement des 16-25 ans mais il y a tous les autres. C’est donc une démarche open à tous les âges désirant aller vers l’emploi. Aujourd’hui la société l’exige ». Même son de cloche du côté de la Présidence du département du Loiret, présente également pour l’ occasion. Marc Gaudet est revenu pour sa part sur le problème de la mobilité de l’emploi notamment en milieu rural : « C’est assez paradoxal, bien souvent les emplois sont là, les demandes d’emploi sont là, mais pas au même endroit ! Le frein c’est la mobilité. En tant que collectivités locales et territoriales, nous devons absolument travailler sur le sujet ». Fort du succès des cinq premières éditions, le salon prend cette année de nouvelles orientations. S’adressant désormais à tous les publics, il renforce l’accompagnement individualisé grâce à des ateliers de simulation d’entretien, de coaching, de communication comportementale animés par des acteurs expérimentés et qualifiés de la fonction RH.

DJ, jaune fluo, slogans et tout le toutim

« Yes you can ! » nouveau slogan du salon souhaité par Alex Vagner devrait trouver rapidement sa place. A ce effet, La jeune Chambre Économique, Pôle Emploi, la CCI du Loiret et bien d’autres joueront pleinement leur rôle au travers de plusieurs, actions, rencontres ou mises en situation. Orientation également plus digitale pour l’édition 2018. Plusieurs partenariats ont été conclus pour l’événement notamment avec l’opérateur Orange, ou encore le réseau social Linkedin, facilitateurs d’accès à l’emploi. Seront aussi de la partie plusieurs start-ups du LAB’O, l’incubateur numérique orléanais. À commencer par STYX, la plateforme web étudiante qui réalisera une enquête vidéo sur le recrutement, avec le point de vue des employeurs mais aussi celui des demandeurs, en particulier sur la digitalisation des méthodes. De son côté Nekoé Cluster, start-up innovante par les services, viendra vous faire découvrir sa match-up, outil avant-gardiste pour la mise en relation entre recruteurs et demandeurs d’emploi permettant la combinaison de plusieurs sources de données, proposant des candidatures personnalisées. Côté animation cette fois, l’organisateur a prévenu, afin de perdurer le célèbre slogan « Tous avec la banane !!! » : « Un Dj en provenance d’Ibiza viendra mettre de l’ambiance sur le salon ».Tout semble donc au vert pour ne pas dire au jaune fluo, couleur de l’événement cette année, pour que cette 6e édition optimise la rencontre entre les entreprises, les demandeurs d’emploi et les organismes de formation. À noter enfin que 2000 emplois, 2000 sourires s’exportera prochainement dans l’Indre. Châteauroux accueillera l’événement le 5 Juin au Mach 36. À bon entendeur…

Régis Bonlieu