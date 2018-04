Soirées Performances: “Grande”, entre cirque et music-hall

Attention, voici une pièce qui se vit à 100 à l’heure ! Dans Grande, le duo de comédiens et artistes Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel ne cesse de courir, danser, chanter et occupe la scène d’une façon inédite. Devant une salle comble, l’émotion, le rire et la peur se succèdent et s’entremêlent à une vitesse surprenante. Le nom du festival « soirées performances » prend ici tout son sens et on assiste à une véritable surprise expérimentale.

Juste avant de nous asseoir face à une scène remplie de meubles et de bric-à-brac, un petit dépliant nous est distribué, ou plutôt est-ce un plan : « The Map, se repérer dans ce spectacle, cette salle, cette situation, c’est tout » peut-on lire en première page. Car il nous faut au moins ça pour comprendre ce qui se joue devant nos yeux. Tout est fléché, construit et constitue la trame d’une pièce qui se divise en huit revues.

Revue de strip-pease

« Nous allons commencer par la fin » nous annoncent en musique les comédiens. Appelée revue de strip-tease, cette fin-début se compose d’un inoubliable strip-tease de Vimala Pons, qui débarque en tenue de mariée meringuée et qui va danser et se déshabiller pendant dix minutes, tout portant sur sa tête – et sans les mains ! – un mannequin grandeur nature. Et elle en portera des choses sur sa tête Vimala tout au long du spectacle ! D’une simple planche en bois à une machine à laver en passant par une colonne romaine.

Tsiriaka Harrivel, son truc, c’est plus le lancer de couteaux et l’acrobatie en hauteur. La salle entière frémit lorsqu’il se tient accroché avec ses bras à un ersatz de trapèze, à 8m50 de haut, sans protection. Et c’est le soulagement et les applaudissements lorsqu’il lâche tout et glisse sur un toboggan de tôle improvisé, pour se retrouver dans les bras de sa compagne comédienne. Impossible ici de mentionner toutes les expériences auxquels se livrent les artistes durant les une heure cinquante de spectacle. Chaussure en feu, claquette, musique électro, danses effrénées, monologue théâtral sur la théorie des humeurs selon Hippocrate…

En pointillé…

On peut se questionner : qu’est-ce qui lie toutes ses performances ? En pointillé, si l’on suit bien le plan, c’est tout simplement la vie de deux personnes ou plutôt deux trentenaires qui sont traversés par la vie, ses expériences intérieures et extérieures. A quoi s’accroche-t-on, que veulent dire nos émotions, comment exprimer toutes ces choses qui nous dépassent ? Grande choisit de les mettre en scène et de jouer avec. Chacun retiendra de ce spectacle ce dont il aura besoin. Comme cette lycéenne, venue avec sa classe et ses professeurs, et qui glissera à la fin du show à ses copines : « Bon, j’ai pas tout compris, mais ce que j’ai préféré, c’est les scènes où ils étaient tout nus ».

C’est déjà ça de pris !

VM