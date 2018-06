Intempéries dans le Loiret: 96 interventions des pompiers et des routes coupées en gâtinais

Depuis samedi 8 juin, le Loiret est placé en vigilance orange pour orages. Les fortes pluies qui se sont abattues, et qui se poursuivent encore ce lundi sur l’Est du département, mobilisent fortement les sapeurs pompiers sur le terrain. Suite au dernier bilan opérationnel établi par le SDIS du Loiret, à 12h ce lundi 11 juin :

• 30 communes situées à l’Est sont impactées par les très fortes précipitations (secteur de Chuelles/ St-Hilaire-les-Andrésis / Château-Renard).

• 96 interventions (dont 46 encore en cours ce lundi) ont été comptabilisées depuis minuit

• 15 engins et 34 sapeurs-pompiers (dont 3 sapeurs-pompiers plongeurs) s’activent sur le théâtre

opérationnel

• 7 personnes ont été évacuées par les équipes de secours (1 familles dans un pavillon et une

personne dans son véhicule)

Malgré le maintien de la vigilance orange prévue jusqu’à demain 6h pour cause de forts orages, les

renforts de personnels civils ont été désactivés. L’ensemble des cours d’eau restent sous haute

surveillance.

Des routes coupées

Un certain nombre de routes départementales ont été impactées et certaines coupées du fait de ses intempéries, En ce lundi, les routes inondées et déviées sont les suivantes : RD 32 à St Hilaire les Andresis, dans le bourg, RD 32 à Chantecoq, au niveau du pont de l’A19, RD 816 à Chantecoq, au niveau du pont et du carrefour avec la RD32, RD 41 à Nogent sur Vernisson, au passage à niveau dans le bourg. Certaines routes sont impactées également, mais sans déviation : RD 117 à Château renard, entre Château-Renard et Montcresson.RD 35 à Chuelles, entre Chuelles et Douchy-Montcorbon, RD 37 à La Chapelle-sur-Aveyron, entre La Chapelle-sur-Aveyron et Château-Renard, RD 150 à Château-Renard, entre Château-Renard et Saint-Maurice-sur-Aveyron.