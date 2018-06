Artigny (37) : Rouillac père et fils voient grand et vendent Le Nain à 3,6 millions

La 30e vente garden party des commissaires priseurs vendômois et tourangeaux Rouillac, père et fils, a tenu ses promesses, une fois de plus, dimanche 10 juin. Le tableau des frères Le Nain, représentant Le Christ enfant méditant sur les instruments de la Passion (XVIIe siècle) a été adjugé à 3,6 M€ (2,9 M€ sans “les frais”). La gourde impériale chinoise du XVIIIe siècle a elle été adjugée à 5 M€ (TTC).

105 lots de prestige étaient offerts aux plus offrants, dimanche 10 juin pour la 30e vente aux enchères “garden party” d’Aymeric et Philippe Rouillac (fils et père) au château de Montbazon à Artigny (Indre-et-Loire). Une trentaine de Chinois présents dans la salle convoitaient une des deux gourdes impériales connues dans le monde, datant du XVIIIe siècle et mise à prix à 600.000 €. Après un suspens à couper au couteau – avec les Rouillac on utiliserait plutôt le sabre impérial – c’est finalement une Française présente dans la salle et mandatée par un collectionneur parisien qui l’emporte pour l’incroyable somme de 4,1 M€, 5 M€ avec les frais. Elle porte à son revers la marque de l’Empereur de Chine Qianlong, l’homme le plus puissant sur terre au milieu du XVIIIe siècle.

Déniché chez une septuagénaire en Vendée en octobre dernier, un tableau des frères Le Nain représentant Le Christ enfant méditant sur les instruments de la Passion (XVIIe siècle, peint vers 1642) a été adjugé à 3,6 M€ (2,9 M€ sans les frais), le record pour une œuvre de ces artistes dont même le géant Christie’s n’avait réussi qu’un coup à 900.000 € avec une toile représentant Saint Jérôme. Et cela malgré le refus, le 17 avril dernier, par arrêté de la ministre de la Culture Françoise Nyssen de la sortie de l’œuvre du territoire français, estimant qu’elle présentait “un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l’histoire et de l’art et revêt ainsi le caractère de trésor national“ (sic). C’est un riche collectionneur français qui l’achète.

En revanche, le mobilier de Balzac à Saché n’a pas trouvé acquéreur et a été retiré de la vente. Au total, ce sont plus de 10 millions d’euros d’enchères qui sont partis les 10 et 11 juin à Artigny, the place to be quand on est riche, collectionneur, et connaisseur des ventes garden party de la maison Rouillac !

