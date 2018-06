Indre : plus de 30.000 fromages rappelés pour suspicion de salmonelle

Sept lots de 5.000 fromages, soit environ 30.000 à 35.000 unités ont été rappelés, tous fabriqués avec le même lait depuis la fromagerie d’Anjouin dans l’Indre (36). En jeu : une suspicion de contamination à la salmonelle, dont les symptômes s’apparentent à ceux de la gastro-entérite (diarrhées et fièvres).

Ils ont été fabriqués par la fromagerie d’Anjouin, avec une trentaine de producteurs de lait de la région Centre-Val de Loire, et fabrique entre 50.000 et 60.000 fromages par semaines. Essentiellement vendus dans les magasins Auchan, sous la marque du même nom et Mmm !, des analyses sont en cours pour savoir de quelle tournée de lait cru est partie la contamination. Les lots ont été mis en rayon entre fin mai et début juin. La cellule de crise de la fromagerie indiquait dimanche soir qu’aucun cas de salmonelle n’était pour l’heure à déplorer.

Les lots rappelés sont les numéros S134, S135, S137, S140, S141, S142 et S144. La fromagerie a mis en place un numéro vert pour informer les consommateurs : 0.800.35.29.19 (de 9h à 17h). Le produite se nomme : fromage au lait cru « Selles-sur-Cher » (150g), et est vendu aux rayons libre-service, à la coupe, et frais emballé.