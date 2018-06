Quant au départ de Bernard Monod, le député de notre circonscription du FN (devenu Rassemblement National) c’est la suite logique de l’élection présidentielle de 2017.

Cheville ouvrière du programme économique du FN pour la présidentielle, il a déploré ne pas avoir été entendu sur la question de l’euro, évoquant un “amateurisme général” et une “cacophonie” au sein du FN(devenu RN). L’économiste reproche au FN de “ne plus parler d’économie et de social” et seulement de “sécurité, lutte contre le terrorisme et l’immigration, ce (qui) est réducteur”.