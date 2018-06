“Le Loir-et-Cher est un département rural et nous en sommes fiers”

Samedi 16 et dimanche 17 juin s’est déroulé à Candé-sur-Beuvron le comice agricole de Loir-et-Cher. Organisé par la Société départementale d’agriculture, cet évènement incontournable et très apprécié dans le département a vu défiler au cul des vaches, moutons, cochons, couvées tout ce que le département compte d’élus de tous bords et de tous poils.

Inauguré par la sénatrice-ministre Jacqueline Gourault samedi 16 juin au matin, 150 exposants et 70 éleveurs étaient présents. Ferme pédagogique géante, carrefour technique de l’agriculture d’aujourd’hui, marché gourmand, foire commerciale, trait d’union entre la ville et la campagne bref : le comice, tout à la gloire de la FDSEA et d’une agriculture toujours plus intensive, était le rendez-vous à ne pas manquer en Loir-et-Cher le week-end du 16 et 17 juin, en plus du Game-Fair à Lamotte-Beuvron (grand salon en plein air de la chasse).