Grande saison “vivante et acide” avec l’Orchestre d’Orléans

En ouverture de cette conviviale et chaleureuse conférence de presse, Micheline Taillardat, présidente de l’Orchestre Symphonique d’Orléans, affiche une légitime satisfaction en annonçant que les fonds propres de l’orchestre sont à flot et permettent de travailler dans la sérénité. Toujours aussi souriant, Marius Stieghorst, directeur artistique et chef d’orchestre de l’ensemble , ne peut s’empêcher de rebondir et d’ajouter que tout cela a “une grande influence sur le son car les musiciens vibrent ainsi plus librement”.

Parole est ensuite donnée à Alexandre Jousset, nouveau président de Crescend’O, Club des Entreprises Mécènes de l’Orchestre Symphonique d’Orléans, ainsi qu’à Alain Foulquier, de la société Force Motrice, vice-président de Crescend’O chargé de sa communication.Tous deux auront manifesté leur volonté de poursuivre dans la continuité l’œuvre engagée, de permettre de réunir des financements susceptibles de soutenir des programmes de plus en plus ambitieux et de participer au rayonnement du territoire. Egalement soucieux des projets éducatifs, ces deux partenaires essentiels auront eu l’heureuse et sensible pertinence de définir l’orchestre comme “une entreprise, une œuvre collective si belle à entendre”.

“Ce qui est important c’est avant tout la confiance entre le chef et le musiciens” déclare de son côté Marius Stieghorst en préambule de l’annonce du programme de la nouvelle saison. “Ce qui est important est d’écouter ce que veulent des musiciens formidables qui donnent leur précieux avis par la musique” poursuit-il. Et Marius Stieghorst de se féliciter de la venue pour cette nouvelle saison de trois chefs invités, à savoir Philippe Ferro, Gildas Harnois et Vincent Renaud qui dirigeront chacun trois programmes de la future saison.

Une audacieuse, grave et réjouissante invitation

Au regard du premier concert “Musique pour Craonne” qu’il dirigera les 10 et 11 novembre, c’est très ému et engagé que Marius Stieghorst déclare “trouver important, en tant qu’étranger et allemand de donner un concert mémoriel”. Lors de ce concert, l’orchestre se livrera notamment à une bouleversante improvisation orchestrale sur les deux dernières minutes du conflit à partir de l’enregistrement optique d’un sismographe du 11 novembre 1918 à 11 heures.

Pour le concert de Noël, c’est avec une délicate attention à l’un de ses prédécesseurs, Jean-Jacques Kantorow, que Marius Stieghorst a notamment programmé la fameuse Nelson Mass, de Joseph Haydn, pièce que le célèbre chef d’orchestre et violoniste virtuose rêvait de monter. Si la France est son pays, si Orléans est sa ville, si son orchestre l’envoûte, Marius Stieghorst, chef assistant à l’Opéra de Paris et extrêmement sollicité, s’envolera de février à mai aux Etats-Unis. Il sera, de fait, le premier chef assistant d’Europe invité à diriger au Metropolitan New York Opéra la Tétratrologie, de Wagner, dont il connait, intrinsèquement tous les tenants et subtils aboutissants. Telle est peut-être une allusion à ce voyage “A la conquête de l’Ouest “, concert de la saison orléanaise où se retrouveront des œuvres de Charles Ives, Gershwin, Schulhoff, Stravinsky, Dvorak.

Amoureux d’Orléans, soucieux de réitérer son délicieux programme “Concert en famille” en métropole orléanaise, Marius Stieghorst présentera également, en mars, une grande journée musicale avec concerts à 16 heures et à 20 h 30 où les mélomanes pourront ainsi partager “Les heures du jour” avec Mozart, Roussel, Debussy et Strauss au programme.

Derniers mots de Marius Stieghorst à propos de cette saison ? Il l’a voulue résolument “vivante et acide”. Sans doute pour conjuguer avec bonheur et passion,douceur et effronterie.

Jean-Dominique Burtin.

Programme complet sur www.orchestre-orleans.com

Ouverture des abonnements à la mi-juillet.