Du troc à Bazoches : une initiative citoyenne au cœur de la Beauce

Faire appel au Troc, c’est bien sûr adhérer à ce principe d’économie sociale et collaborative. Mais c’est aussi une autre façon de consommer. C’est acheter la juste quantité, échanger, partager, éviter le gâchis… Le Troc est l’opération économique par laquelle chaque participant cède la propriété d’un bien (ou un groupe de biens) et reçoit un autre bien. Le troc est au cœur de l’économie circulaire. Faire appel au troc, c’est adhérer au principe de l’économie social et collaborative.

À Bazoches-les-Gallerandes, Lætitia et Erika ont créé l’association « Le jardin du troc », dont le premier objectif est de “pouvoir échanger, partager sans utiliser l’argent. Il ne faut payer que 2 euros d’adhésion à l’association” selon sa présidente Lætitia. Un autre objectif est de limiter le gaspillage. Beaucoup d’habits ou d’objets pourraient avoir une seconde vie, plutôt que d’être jetés. Enfin, le local sera un lieu de rencontre, comme cela peut se faire dans un bar. Un café ou un thé sera d’ailleurs offert gratuitement. Bazoches est village qui comporte déjà quelques commerces, cela permettra de dynamiser un peu plus ce village en développement.

La mairie et la communauté de commune de la Plaine-de-Nord Loiret soutiennent cette initiative bénévole par le prêt d’un local et par une subvention. Le local n’est autre que le préfabriqué de l’ancienne garderie (rue du Jeu-de-Paume). Il sera possible de troquer n’importe quel objet ou vêtement sauf l’électroménager. En fonction de l’objet apporté, chaque personne gagnera un certain nombre de points sous forme de tickets et pourra reprendre un autre objet. Les tickets pourront être utilisés à n’importe quel moment, sans limite de temps.

E.D.

Ouverture le vendredi 15 juin de 18h à 20h. Le jardin sera ensuite ouvert tous les vendredis aux mêmes horaires. Pour plus d’information, contacter Lætitia et Erika au 06.79.17.18.40 et au 06.66.15.50.49.