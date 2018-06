Je trie, tu tries… trient-ils ?

J’avais l’impression que le tri sélectif progressait et était plutôt courant J’entends régulièrement le bruit des bouteilles qui dégringolent dans la benne lorsque le conteneur à verre situé près de chez moi est vidé et, à l’intensité sonore, celui-ci a l’air passablement plein. Dans mon immeuble, à Orléans, les poubelles à couvercle jaune destinées aux recyclables semblent faire recette. Elles sont souvent pleines à ras bord la veille de la collecte, deux fois par semaine.

Étonnement donc de ma part, un récent matin, en suivant la benne rue Brise-Pain où il n’est pas possible de la doubler. Il y avait de part et d’autre sur les trottoirs à la fois des poubelles à couvercle jaune et des poubelles vertes vouées aux déchets ménagers et je me suis fait la remarque qu’il y avait bizarrement deux collectes différentes le même jour. Ce n’est qu’au bout d’un moment que je me suis aperçu que les éboueurs versaient indifféremment les deux types de container dans la benne et que tout s’y mélangeait.

Je trie, tu tries mais eux, trient-ils ou bien le tri sélectif est-il un vaste enfumage ? Qu’en pensent les militants écologistes ?

Gérard Hocmard