Orléans: le Carrefour de La Source fermera définitivement ses portes dans 15 jours

Carrefour ne veut pas rater le tournant du numérique. Le géant française vient de s’associer à google pour contrer Amazon. En même temps Carrefour sacrifie ses magasins de proximité, bas de gamme, notamment les 273 repris à Dia en 2014. Celui de l’Indien à Orléans la Source baissera définitivement des grilles dans quinze jours, fin juin. Déjà ses rayons sont à moitié vides. Et cette moyenne surface en plein coeur du quartier, fait partie de celles qui n’ont pas trouvé de repreneur.

Michel Ricoud conseiller municipal (PC) d’Orléans tente de mobiliser sur cette fermeture. Il avait organisé une manifestation le 2 juin devant le magasin. Il a parallèlement sollicité le “Pôle commerce” de la ville d’Orléans et l’adjoint au maire chargé du dossier François Foussier. Dans une lettre celui-ci explique que des contacts ont été pris auprès d’autres enseignes pour la reprise du site, mais sans succès jusque là. “Il y a quelques pistes mais ce ne sont que des contacts et, pour le moment, rien d’effectif.”

Du côté de Michel Ricoud, la colère est d’autant plus grande que selon un article de l’Humanité, une solution avait été proposée par un cadre de Carrefour qui se proposait de reprendre 152 magasins et de sauver entre 1 300 et 1 500 emplois sur les 1 700 qui vont disparaître, en créant une enseigne nouvelle.. Cette offre de reprise, selon la CGT, aurait été refusée par le premier employeur privé de France (115 000 salariés). Le 1er juin la CGT Carrefour d’Île-de-France a saisi la Direccte (Direction du travail et de l’emploi) pour faire annuler le PSE (Plan de Sauvegarde de l’emploi) déposé par Carrefour.

L’ancien magasin Dia de La Source trouvera t-il au final un repreneur comme ce fut le cas à la Bolière, non loin de là, au terme d’un long feuilleton. Au total ce sont trente emplois qui sont menacés dans le Loiret avec la fermeture de trois autres magasins Carrefour Contact à Malesherbes, Fontenay-sur-Loing et Courtenay dans l’est du département.

Ch.B