Châteauroux : un homme converti et radicalisé arrêté alors qu’il projetait un attentat contre un club libertin

Arrêté le 13 mai dernier à Châteauroux, un homme de 38 ans “converti et radicalisé” projetait de passer à l’acte et de faire un attentat “dans un club libertin” du Loiret, a-t-on appris dans la soirée du jeudi 14 juin.

L’homme a été mis en examen le 17 mai, et écroué dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour “association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes” et “préparation individuelle à la commission d’un acte de terrorisme”. Il est également poursuivi pour “escroquerie en relation avec une entreprise terroriste” et “obtention frauduleuse de documents administratifs en relation avec une entreprise terroriste”. Un engin improvisé a été retrouvé chez lui, dans le Loiret, alors qu’il projetait de s’en servir contre “un club libertin”.

Cet évènement intervient après l’arrestation en Seine-et-Marne de deux hommes soupçonnés de préparer une attaque au nom de Daesh, potentiellement contre des personnes homosexuelles. Le ministère de l’Intérieur par la voix de Gérard Collomb indique que “cinq attentats potentiels ont été déjoués grâce à ces arrestations préventives permettant de déjouer des actions violentes”.