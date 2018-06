Concert gratuit à l’Astrolabe avec le groupe Hyphen Hyphen

Jeudi 14 juin, à 20h, la salle de l’Astrolabe a accueilli pour la première fois le festival Culturissimo, organisé par les espaces culturels Leclerc. Hyphen Hyphen, jeune groupe montant de la scène française, y a donné un concert ébouriffant et surtout gratuit ! Une véritable aubaine pour de nombreux fans car la salle affichait complet.

On dirait que la mode est aux concerts gratuits organisés par des entreprises privées. On connaissait déjà le festival Fnac live à Paris et ses nombreuses têtes d’affiche, et voilà que cette année débarque à Orléans le festival Culturissimo des espaces culturels Leclerc . Pour cette 5e édition, des concerts et des rencontres littéraires ont lieu en juin dans 50 villes de France. Dont le concert d’Hyphen Hyphen à l’Astrolabe le 14 juin. Le principe est simple : on se rend au préalable dans un espace culturel Leclerc et hop, on a le droit de repartir avec une invitation gratuite au concert. Mais attention, les premiers arrivés sont les premiers servis !

« Si le service est gratuit, c’est que le produit, c’est vous » dit l’adage populaire. Alors, opération de com’ pour la chaîne de supermarché ? Très certainement. Mais l’offre est trop tentante. D’ailleurs, ce sont près de 550 personnes qui ont craqué puisque toutes les places ont été retirées et que le concert affichait complet.

Un groupe électrique !

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le public n’a pas été déçu ! Pour ceux qui ne connaissent pas Hyphen Hyphen, le jeune groupe niçois qui monte, et bien sachez que depuis sa création en 2009, il a raflé de nombreux prix, dont celui de la révélation scène aux Victoires de la musique en 2016. Chantant en anglais, le groupe propose de la musique pop électro aux accents rock. Un mélange détonnant dans tous les sens du terme car chacun de leurs concerts est une petite bombe d’énergie qui remplie à bloc le public. Les trois membres du groupe n’hésitent pas non plus à danser, sauter et courir sur scène ; le tout en chantant et jouant d’un instrument.

Hyphen Hyphen (qui veut dire trait d’union en anglais) a aussi un atout précieux : sa chanteuse, Santa, qui a une voix d’une tessiture impressionnante. Passant du grave à l’aigu sans soucis dans ses morceaux, elle surprend agréablement et renoue avec la tradition des grandes voix féminines.

Alors jeudi soir, pendant une heure, on a assisté à un concert d’une énergie folle, avec des morceaux tous plus dansant les uns que les autres. Grâce aux nombreux effets lumineux, on se croyait un peu dans une boite de nuit à l’ambiance électrique. Le concert s’est fini avec le morceau culte du groupe « Just need your love », qui a achevé de mettre en transe les spectateurs.

Puis, le groupe s’est livré à une séance de photos et dédicaces de leur dernier album, HH, sorti le 25 mai dernier.

Verdict de l’événement ? Hé bien on a passé une très bonne soirée, tout en espérant ne pas avoir vendu notre âme au diable (pardon, à Leclerc) !

Valentine Martin