“La petite reine de Kaboul” par Patrick Communal

C’est en 2016 que Patrick Communal a pour la première fois évoqué ces petites reines de Kaboul”,, ces championnes de cyclisme qui ont réussi à force de volonté et de solidarité comme celle de l’ancien avocat orléanais, à dépasser les obstacles. Après de nombreux articles dans Magcentre, Patrick Communal a été sollicité par un éditeur. Le livre (aux éditions de l’Atelier) vient de sortir et il sera présenté aux Temps modernes le 29 juin prochain avec Patrick Communal qui dédicacera l’ouvrage en présence d’Ali Zada, la “petite reine de Kaboul”. La petite reine de Kaboul, peut-être l’avez-vous rencontrée s’entrainant autour d’un rond-point désert dans la banlieue de Kaboul, au détour de ce documentaire de Katia Clarens diffusé sur Arte. C’est maintenant un livre, qui parait aujourd’hui aux éditions de l’Atelier, un livre qui raconte l’histoire de Masomah Ali Zada, cette jeune Afghane qui a fait le choix d’affronter une société patriarcale et misogyne, en pratiquant envers et conre tout le cyclisme de compétition: elle s’entraîne le soir, à la lueur des phares des voitures, pédale sous les insultes et les menaces de mort, et, avec ses amies de l’équipe nationale féminine d’Afghanistan remporte toutes les courses qu’elle dispute, et devient bientôt un symbole. Mais La petite Reine de Kaboul c’est aussi une histoire d’exil et d’hospitalité: Patrick Communal, ancien avocat au Barreau d’Orléans, aujourd’hui engagé aux côtés des demandeurs d’asile, y raconte comment il a décidé d’aider la famille Ali Zada à fuir l’Afghanistan pour la France, en l’hébergeant et en l’accompagnant dans ses démarches de demande de droit d’asile. Patrick Communal et Masomah Ali Zada seront tous deux là, dans nos murs, pour présenter et dédicacer leur livre.