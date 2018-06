Agora spéciale lecture avec le festival Rendez-vous conte

Agora tourne les pages du 4e festival Rendez-vous conte, qui aura lieu samedi 23 juin de 10h à 19h au théâtre d’Orléans et sur son parvis. Pour en parler avec RCF Loiret et Magcentre.fr, Martine Hosri, conseillère municipale déléguée aux écoles ; Bertrand Perrier, président des centres Aselqo d’Orléans et Jacques-Bernard Valentin référent du Lions club Orléans Sologne partenaire de ce festival depuis le commencement. Lutte contre illettrisme, goût de la lecture et de l’objet livre, composition de contes dans les 31 écoles qui ont travaillé toute l’année en vue de participer à ce festival, omniprésence des écrans et rôle fondamental des libraires et librairies : ce sont tous ces sujets qui sont abordés cette semaine dans cette émission Agora.