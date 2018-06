24h pour faire le plein de biodiversité !

En fait ce sera plutôt 48H car l’événement, qui est une première dans la métropole orléanaise, se tient tout le week-end du 16 et 17 juin ! Balades, conférences, ateliers, expos, visites… Neuf communes se mettent à l’heure de la biodiversité pour faire connaître, sensibiliser et partager les richesses naturelles de leurs territoires. Et c’est gratuit !

« Il n’y a pas que le patrimoine bâti ! Notre territoire est riche aussi de sa diversité de paysages et de milieux, donc de sa biodiversité qu’il est important de contribuer à préserver », plaide Christian Braux, vice-président à l’Environnement et la Gestion des milieux aquatiques d’Orléans Métropole. C’est ce que démontreront ce week-end au public neuf communes de la Métropole. Au cœur de l’événement, un ‘village’, celui du Jardin des Plantes, avec autour 8 communes satellites associées qui invitent petits et grands à participer à différentes actions et animations.

Apprendre à regarder, connaître et partager

Parmi les plus insolites : découverte d’un rucher, de l’aquaponie, d’une grainothèque ou encore d’une xylothèque. Les plus ludiques : fabrication d’un hôtel à insectes, découverte du musée de la ‘Bestiolerie’, tatouage éphémère végétal. Les plus naturaliste : chasse aux insectes en nocturne, parcours des poissons migrateurs, reconnaître les oiseaux du bord de Loire… Ou encore les plus méditatives avec une séance de yoga en pleine nature pour se laisser imprégner par les sons de la nature !

Première édition du genre dans la Métropole, ces 24H de la Biodiversité ont vocation à s’étendre sur l’ensemble des 22 communes à travers un appel à projets. « Depuis 2-3 ans, des rencontres sont organisées entre les communes et les élus pour échanger autour d’expériences, d’astuces et de conseils : ces 24H sont nées de cela », poursuit Christian Braux. Ce week-end sera donc l’occasion d’en faire profiter les habitants !

E.B.

Programme des manifestations par commune