Conseil Fleuryssois des jeunes en visite au palais du Luxembourg

Un jour à Paris avec une visite du palais du Luxembourg avec pour guide le sénateur du Loiret Jean-Pierre Sueur telle fut, mercredi la récompense des jeunes élus du Conseil Fleuryssois des jeunes, plus simplement le CFJ.

Elus en décembre 2015 dans l’ensemble des écoles et collèges de la ville parmi les jeunes scolarisés en CM2, 6e et 5e qui se sont portés candidats ils disposent d’un mandat de 3ans qui touche bientôt à sa fin. Ces 24 jeunes conseillers, 13 filles et 11 garçons qui seront remplacés par une nouvelle équipe à la fin de 2018 ont bien travaillé. Ils ont participé à la vie de la municipalité par la mise en place d’actions portant sur la citoyenneté, la solidarité, l’environnement, les loisirs la culture et le sport. Ils représentent la jeunesse de leur ville dans les commémorations annuelles que sont le 8 mai, le 14 juillet et le 11 novembre.