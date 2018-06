Balade en Musique, un festival pour toute la famille

Le festival Balade en Musique revient pour sa 11ème édition, du vendredi 22 au dimanche 24 juin, à La Chapelle-Saint-Mesmin pour trois jours de festivités gratuites dans différents lieux de la ville (Place des Grèves, Parc de la Solitude et Espace Béraire).

Pendant trois jours, une quinzaine de concerts, de spectacles, de restitutions d’ateliers feront vibrer la ville de La Chapelle-Saint-Mesmin. Les festivaliers profiteront d’une programmation éclectique, qui fait la part belle aux découvertes musicales et aux artistes régionaux, dans un cadre naturel exceptionnel classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

Parmi les artistes programmés, on retrouvera vendredi la belle pop-folk de Black Lilys et Sparky in the Clouds, et Le P’tit Son, groupe entre musique manouche, jazz et rock. Côté Jeune Public, les petits seront invités à découvrir samedi matin, la nouvelle création de la compagnie Matulu, Chat Perché !, spectacle musical adapté des contes de Marcel Aymé.

L’après-midi, direction Parc de la Solitude, pour deux spectacles de théâtre tout public : Merci Tata, de la compagnie À Tes Souhaits et la dernière création du Krizo Théâtre, La Légende de Thésée. Dès 19h, Balade en Musique se poursuivra Place des Grèves, avec Thé Vanille et l’univers magique et singulier de Malo’ pour débuter la soirée en douceur, suivi par le duo pop Part-Time Friends et les rennais de Kaviar Special, groupe de rock garage, un peu psyché, à découvrir absolument sur scène.

Quant à la journée du dimanche, elle sera dédiée à un public familial avec le concert des élèves du projet Orchestre à l’École et des ateliers pour petits et grands seront proposées dans le cadre du village associatif. Le tremplin musical viendra clôturer cette 11ème édition.