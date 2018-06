Le Loiret tou fou tout foot en 1998

A l’heure où la Coupe du monde bat aujourd’hui son plein, période effervescente de passion où l’on se remémore le prestigieux triomphe de l’équipe de France de foot-ball en 1998, on ne peut que ce souvenir de ce superbe coup d’envoi que donna cette année-là le sérigraphe orléanais Michel Dubois à cette manifestation planétaire.

Car c’est bien lui qui imprimera, avec sa société olivetaine, Dubois Imageries, pour les Editions du Désastre, mandatées par le comité sportif de la Coupe, un tirage d’art limité à mille exemplaires de l’affiche officielle de la Coupe du monde signée Nathalie Le Gall.

Mais on se souviendra aussi qu’à l’occasion de cet événement, Dubois Imageries éditera avec bonheur une belle affiche de l’affichiste Quarez pour la ville de Saint-Denis. Elle était originale et poétique, représentant un petit bonhomme poussant le monde de sa tête et des ses rêves du bout du pied. Sacré ballon !

“Maman, ils ont perdu la boule”, “Au secours, ils sont tous foot” était alors malicieusement écrit dans le magazine de la société Dubois Imageries qui célébrait sa collaboration avec Michel Quarez, artiste qui, bien des années plus tard, créera du reste l’affiche de l’ensemble de jazz orléanais du saxophoniste Quentin Biardeau.

A noter que Dubois Imageries, fidélité faisant, imprimera également, en 2018, une seconde affiche de Quarez pour la ville de Saint-Denis. “Bienvenue au monde”, comme un sésame de paix et de passion, invita alors, tout un chacun , à l’entrée heureuse et harmonieuse au Stade de France.