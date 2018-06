Blois : l’ADA Basket 41 y croit !

Alors que nous connaîtrons dans quelques jours le verdict de la validation ou non de la montée en Pro A de basket pour l’ADA Blois par le comité directeur de la Ligue nationale de basket, les dirigeants du club anticipent et tentent de montrer les muscles en occupant le terrain médiatique.

C’est d’abord avec le premier contrat signé au futur centre de formation – objet de toutes les attentions – que le club blésois espère faire pencher la balance du bon côté. Valentin Vincent, jeune meneur/arrière de 16 ans, est en effet le premier joueur à avoir signé la convention qui le liera au centre de formation de l’ADA Basket. Au club depuis 2009 où il avait intégré l’École Française de Mini Basket, il jouait cette saison dans l’équipe U17 Région et évoluera donc en 2018-2019 en U18 Élite. Nabil Saïfi, son coach cette saison dit de lui : « Valentin est un jeune joueur talentueux capable d’évoluer sur les postes 1 et 2. Il est doté d’un bon shoot extérieur et est à l’aise en 1 contre 1. Son entrée au Centre de Formation s’inscrit dans une suite logique qui lui permettra de poursuivre sa progression vers le haut niveau ».

Un nouvel équipementier

L’autre nouvelle est la future collaboration du club de basket blésois avec un nouvel équipementier. Après plusieurs semaines de discussions, le choix s’est porté sur la marque française Run and Jump. Société spécialisée depuis 10 ans dans la conception, la fabrication et la distribution d’articles de basket-ball, Run and Jump s’appuie sur une très forte assise dans le basket amateur et va équiper pour la première fois un club de LNB. Capable de maîtriser l’ensemble de la filière (production, personnalisation…), Run and Jump a démontré une forte envie d’accompagner l’ADA Blois Basket 41 pour s’affirmer dans le milieu du basket professionnel.

Dernière minute (mise à jour 19/06/2018 à 14h30)

Nous venons de l’apprendre, alors que nous mettions en ligne l’article si-dessus : l’ADA Blois poursuit le recrutement pour son Centre de Formation avec la signature de la convention avec Hugo Bequignon, jeune joueur qui évoluait cette saison au sein du club de l’AL Saint-Ouen en U20 Région et RM2. Selon David Pipereau, directeur du Centre de Formation : « La signature d’Hugo s’inscrit pleinement dans la volonté du club de valoriser les jeunes joueurs présents sur notre territoire ».

« Je suis très satisfait d’intégrer le Centre de Formation de l’ADA Blois Basket 41. Je viens avec la volonté de poursuivre ma progression dans mon objectif d’atteindre le haut niveau. Je connais déjà quelques joueurs qui entrent également au Centre de Formation, ce qui facilitera mon intégration », indique pour sa part Hugo Bequignon (poste 3-2 – 17 ans – 1m92).