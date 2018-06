Guillaume Peltier : “l’écume des jours n’interdira pas la promesse de l’aube”

Guillaume Peltier, député de Loir-et-Cher, conseiller régional et 2e vice-président de Les Républicains repasserait-il son bac de Français ? Alors que nous avons – vainement – essayé de le joindre afin de le faire réagir sur l’éviction de Virginie Calmels numéro 2 de LR dimanche soir par Laurent Wauquiez, il a réagi via un verbatim envoyé par sa chargée de communication. Un verbatim où ne manquent pas les références littéraires, de Vian à Gary.



“La ligne de Laurent Wauquiez a reçu l’adhésion des militants: on ne peut pas tirer contre son camp et son parti, dont on est l’un des responsables.L’autorité, la loyauté, l’unité, sont des valeurs auxquelles nous croyons. Cela n’empêche ni le débat ni la diversité des sensibilités. On peut partager ses opinions mais il y a un chef qui tranche. Il s’agit d’un épisode dérisoire. L’écume des jours n’interdira pas la promesse de l’aube, et cet épisode n’empêchera pas la droite de se refonder”. Ou de continuer à donner la “nausée” à ceux qui ne partagent pas la “ligne Wauquiez”…? Ils seraient un certain nombre à droite à ne pas se reconnaître dans ce “roman inachevé”, et se “taper la tête contre les murs”…

F.S.