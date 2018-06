24 Heures du Mans : l’Alpine A470 reclassée à la première place

Les 24 Heures du Mans 2018 auront duré un peu plus longtemps que les horaires de course officiels. Après avoir franchi la ligne en deuxième position de sa catégorie, la sixième au scratch, à deux tours de l’Orica n°26 du team Russe G-Drice Racing, la voiture de l’équipe Signatech-Matmut a récupéré la pôle position à la faveur de la journée de lundi.

Dans un communiqué de presse de la FIA WEC, l’Oréca aurait bénéficié d’un « petit avantage technique ». En l’occurrence, la n°26 exploitait une station de pompage modifiée qui délivrait davantage de carburant que ses concurrents dans le même laps de temps. Le gain de temps est estimé à 6 à 8 secondes par ravitaillement et si l’on prend en compte le nombre de passage au stand, environ 35 pour l’épreuve mancelle, le bénéfice devient nettement plus conséquent. Et surtout il a obligé la concurrence à maintenir un rythme de course qui n’était pas forcément en adéquation avec les schémas tactiques pré-établis… Si l’on peut regretter la lourde sanction pour les trois pilotes de la voiture russe, ils ne semblaient pas avoir été mis au courant des « améliorations », on peut aussi souligner le manque de discrétion des mécanos de l’équipe : les temps d’arrêts pour ravitaillements étant de beaucoup trop inférieurs à ceux de leurs adversaires pour ne pas être remarqués.

L’équipe G-Drive devrait cependant faire appel de la décision.