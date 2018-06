Les dirigeants de l’US Orléans foot devant le tribunal : la double peine

De deux choses l’une : ou bien l’institution judiciaire se contrefout comme de son premier code pénal des affaires du football en Russie. Ou bien elle a voulu condamner avant même l’audience les prévenus. L’ancien et l’actuel président de l’US Orléans football, Claude Fousse et Philippe Boutron, sont en effet convoqués devant le tribunal correctionnel ce jeudi 21 juin à 13h 30.

Une audience qui s’annonce copieuse et longue avec probablement les témoignages d’autres dirigeants et membres de l’USO foot. Or à 17h, à Ekaterinbourg, l’équipe de France de football se présente contre le Pérou, en « appel » de son premier match complètement foireux contre l’Australie (2-1).

Le jour de la fête de la musique et de l’été, les footeux de l’USO risquent bien de ne pas être à la fête à la barre du tribunal où ils répondront d’abus de bien sociaux, de faux et usage de faux et de faux en écriture comptable. Comme il est peu probable que les juges acceptent d’installer des écrans géants dans la salle d’audience, si celle-ci se prolonge au-delà de 17h, on peut d’ores et déjà prévoir pour les dirigeants de l’USO foot, privés d’un match capital des Bleus au Mondial… la double peine.

Ch.B