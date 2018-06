Le procès des deux présidents de l’US Orléans foot renvoyé en octobre

Les quatre prévenus qui avaient fait l’objet début mai d’une longue garde à vue puis d’un renvoi devant le tribunal correctionnel d’Orléans se sont présentés, mais en ordre dispersé, jeudi après-midi à l’audience. L’ancien et actuel président de l’US Orléans, Claude Fousse et Philippe Boutron, Jérôme Fousse et Dany Lecocq, doivent répondre d’abus de biens sociaux, de faux et usage de faux et de faux en écritures comptables, pour une somme estimée à 250 000€.



L'avocat de Philippe Boutron, maître Sacaze avait demandé un renvoi du procès au motif que depuis début mai, il s'est écoulé peu de temps pour préparer un dossier aussi copieux. Les autres prévenus, par l'intermédiaire de leurs conseils, ont suivi cette demande. Le tribunal a accepté ce renvoi et le procès se tiendra donc le 11 octobre prochain à partir de 9h, c'est dire si la présidente prévoit une audience de longue durée.

Par contre, le tribunal a refusé les modifications du contrôle judiciaire et le remboursement de la caution demandées par Claude Fousse.. Ce contrôle porte notamment sur la confiscation de leur passeport, et l’interdiction de quitter le territoire. “Mon client est à la tête d’une entreprise de 350 salariés et en tant que responsable du contrôle dans le groupe“, il doit pouvoir sortir du territoire, a estimé l’avocate.

Un appel sur le contrôle judiciaire



Pour le tribunal il n'y a eu aucun élément nouveau depuis le placement sous contrôle judiciaire des prévenus. Maître Wedrychowski., l'avocat de Claude Fousse, a indiqué à la sortie de l'audience qu'il allait interjeter appel de cette décision au motif que la présidente aurait du, selon lui, de prononcer sur le maintien ou non de cette mesure de sûreté, et non sur "le fait qu'il n'y a pas d'élément nouveau".

Malgré le patrimoine immobilier de Claude Fousse estimé à 6,5 millions d’euros, qui constitue une garantie de taille en cas de condamnation, le tribunal a également repoussé la demande de remboursement de la caution versée par l’ancien président de l’USO, 220 000€.

Le tribunal a simplement levé l’interdiction à Claude Fousse père, de rencontrer Claude Fousse, 78 ans, son fils Jérôme Fouse, 56 ans, comme l’a dit leur avocat , “autour du poulet du dimanche”.