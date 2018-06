Orléans : CiTLab lance une campagne de recrutement de citoyens pour le conseil de développement

Le collectif CiTLab a récemment interpellé le maire d’Orléans au sujet du conseil de développement. Il lance une campagne de recrutement de citoyens pour en faire partie. Et le fait savoir par communiqué :

“Suite à notre interpellation de M. Olivier Carré, président de la Métropole d’Orléans, ce dernier reconnaissait avec regret et honnêteté un manque de parité et d’équilibre des âges dans la nouvelle composition du Conseil de développement de la Métropole d’Orléans. Cette composition ayant été faîte uniquement par cooptation, il semble que les objectifs définis par la loi de parité et de diversité en âge, n’aient pu être atteints. Aussi le collectif CiTLab met dès aujourd’hui ses forces au service de la Métropole d’Orléans dans le but de trouver un nombre suffisant de candidates. Nous nous fixons l’objectif d’une liste de 200 candidates résidant dans la Métropole d’Orléans, que nous remettrons au président de la Métropole d’Orléans le 12 octobre 2018, soit 6 mois après la délibération du conseil de Métropole sur le sujet. Ce nombre nous permettra d’assurer une diversité en âge et en représentation des territoires. Nous tenons à rappeler que dans l’esprit de la loi, il est fort regrettable que la Métropole n’aie pu montrer l’exemple rien qu’en nommant à parité des personnalités qualifiées (actuellement 9 femmes sur 26 membres). Cela aurait pu au moins inspirer les organisations listées. La liste que nous nous sommes procurée et qui n’est pas encore officialisée, illustre ce manquement”.