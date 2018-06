L’ADA Blois Basket 41 refusée en Pro A

L’assemblée générale de la Ligue nationale de Basket a rendu son verdict ce lundi à Paris : le club blésois ADA Blois Basket 41, champion de France de Pro B, n’accèdera finalement pas à la Pro A Jeep élite. La LNB estime que son centre de formation, qui ouvrira ses portes le 1er septembre prochain, ne reçoit pas l’agrément qu’il attendait, condition sine qua non pour que le club de Pro B, qui a acquis sa qualification à la régulière sur les parquets lors de la saison 2017-2018, puisse accéder à l’élite de la Pro A. Une cruelle déception pour le staf et les joueurs du club, ainsi que pour de nombreux supporters qui y croyaient dur comme fer.

Dans un communiqué, l’ADA Blois Basket 41 prend acte de la décision, qu’elle trouve injuste et scandaleuse pour cinq raisons. “C’est refuser le droit sportif et nier le titre de champion de France de PRO B acquis de façon régulière sur les parquets en 2017-2018 avec des finances saines. C’est refuser à BLOIS ce que la Ligue Nationale de Basket a accordé à Monaco il y a trois ans, c’est à dire accéder en Jeep Elite sans un agrément pour son Centre de Formation. C’est refuser de voir que le centre de formation de Blois fonctionnera, à partir du 1er septembre 2018, en répondant à l’ensemble des critères imposés par la FFBB et dont le ministère des Sports a pris acte puisqu’il a fait savoir qu’il était prêt à apprécier de nouveau la situation en vue d’un agrément. C’est refuser la proposition amiable présentée par l’ADA BLOIS BASKET 41 d’une dérogation d’un peu plus de deux mois (entre le Comité Directeur de la LNB du 19 juin ayant statué et la date d’ouverture du Centre de Formation, le 1er septembre) permettant l’accès en Jeep Elite alors que l’ADA BLOIS répond à toutes les conditions juridiques posées par la LNB (article 220 à 227 – Section 1 Chapitre 2 du Règlement de la Ligue). C’est refuser le développement du basket professionnel dans une Région au même moment où, dans le basket professionnel français, des droits sportifs seraient transférés d’une ville à une autre au mépris de l’éthique et pour uniquement des intérêts de business, ou encore, d’autres clubs se verraient notifier une accession administrative en N1 non gagnée sportivement et au mépris du respect des textes”.

Le centre de formation ouvrira pourtant en temps et en heure, avec tout ce qu’il faut pour le remplir : les jeunes joueurs, les entraineurs, le directeur, les capacité d’hébergement, la convention avec un établissement scolaire. Le club va saisir l’instance majeur du sport français, le Comité national olympique et sportif français, pour une “mission de conciliation”. L’ADA Blois Basket a également décidé de faire valoir ses droits et de contester la décision de la Ligue nationale de Basket en demandant, dans les prochains jours, devant les juridictions administratives, sa suspension.

Le 22 mai dernier, le maire de Blois Marc Gricourt – avec le soutien de la ministre Jacqueline Gourault, sénatrice de Loir-et-Cher – avait signé un courrier à destination de la ministre des Sports Laura Flessel, pour “lui permettre d’étudier ce dossier avec la plus grande attention”. Début juin, les élus régionaux, municipaux, de l’agglomération et du Département avaient mis la main au portefeuille pour les rallonges budgétaires. Ce qui n’a pas semblé émouvoir les sages de la Ligue nationale de Basket…

F.S.