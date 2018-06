Le procès de la famille du bourreau jihadiste du Loiret se tient à Paris

Dans le tout nouveau Palais de justice de Paris, aux Batignoles (XVIII ème) se tient depuis ce lundi le procès d’une famille du Loiret dont les deux fils se sont radicalisés et on combattu en Syrie au sein de l’EI. Originaire de Saint-Maurice-sur-Fessard, dans le Montargois, le fils Yacine, 25 ans, ultra-violent, limite malade mental, qui s’est “illustré” comme l’un des bourreaux de l’Etat islamique, et qui a rejoint la Syrie en 2014, ne sera pas sur le banc des prévenus. Il sévirait toujours dans la région. En revanche, accusés de complicité, d'”association de malfaiteurs à visée terroristes”, trois membres de sa famille comparaissent. Samy, 22 ans, son frère qui l’a rejoint en Syrie, avant de revenir avec son épouse, Sana 26 ans, et le père de famille Farid. Ce procès, illustration parfaite du processus de radicalisation de ces jeunes français qui ont rejoint l’EI, se tiendra jusqu’à mardi à Paris.