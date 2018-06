La Rêveuse et Doulce Mémoire au Festival de Chambord

Pièces vocales et instrumentales de l’Angleterre élisabéthaine sont au programme du concert intitulé “Honi soit qui mal y pense” réunissant deux formation régionales d’exception dans un cadre enchanteur. Honi soit qui mal y pense est la devise de l’ordre de la Jarretière, le plus important ordre de la chevalerie britannique. A la cour d’Elisabeth 1ère, la passion des joyaux est si forte que ses nombreux portraits la représentent couverte de perles et de pierres précieuses. Auprès de la « Gloriana », s’installe un pouvoir au féminin sans doute le plus prospère qu’ait connu l’Angleterre. Il met à l’honneur tous les arts : la dramaturgie théâtrale de William Shakespeare, mort en 1616, la peinture de miniatures et cette musique de cour pour laquelle les deux ensembles Doulce Mémoire et la Rêveuse s’associent autour d’un programme de musiques anglaises de la fin du XVIème siècle.

Des consorts de flûtes, hautbois, bassons et violes aux airs entrainants, revigorants ou mélancoliques pour voix et luths, songs, lullabies, fantaisies et gaillardes de quelques-uns des meilleurs compositeurs de l’Angleterre de Shakespeare.

A noter que ce programme a été créé pour le 30ème anniversaire du festival de Lanvellec en octobre 2016.

Programme: Consorts de violes, flutes et songs de William Brade (1560 – 1630), John Dowland (1563 – 1626), Anthony Holborne (1545 – 1602), et Thomas Weekles (1576- 1623).

Effectifs: La Rêveuse (Florence Bolton, Sylvia Abramovicz, Andréas Linos, Sarah Van Oudenhove et Emily Audouin, viole de gambe – Benjamin Perrot, théorbe);

Doulce Mémoire (Esther Labourdette, soprano – Pascale Boquet, luth – Johanne Maître, Adrien Reboisson, Jérémie Papasergio, Elsa Frank et Denis Raisin Dadre, flûtes et anches).

Mardi 3 juillet 2018, 20 heures, cour du Château de Chambord.

Catégorie A (parquet) : 50€ / 35€ (tarif réduit) – Catégorie B (gradin) : 28€ / 18€ (tarif réduit)

02 54 50 50 40 / reservations@chambord.org

Informations utiles :

https://www.chambord.org/fr/decouvrir/programmation-culturelle-chambord/festival-de-chambord-2018/doulce-memoire-reveuse/