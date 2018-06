Cuivres et orgues à la cathédrale d’Orléans

Pour ce concert, l’Ensemble de Cuivres est composé de 14 musiciens de l’Orchestre Symphonique d’Orléans dont Marius Stieghorst est le Directeur Artistique et Musical.

Parallèlement à leur activité de concertiste, chacun d’entre eux enseigne également au Conservatoire d’Orléans ou bien dans des Écoles de Musique du Département du Loiret.

Un concert inaugural du 13ème Festival Au son des Orgues, à l’occasion du 10ème anniversaire de la restauration du Grand-Orgue Cavaillé-Coll.

Le Comité des Orgues de la Cathédrale d’Orléans est partenaire de l’Orchestre Symphonique

d’Orléans pour l’organisation de concert.

Frédéric Désenclos est le fils du compositeur Alfred Desenclos. Il a étudié l’orgue, avec Gaston Litaize et André Isoir, ainsi que la composition et l’histoire de la musique au Conservatoire de Paris. Il a remporté des prix lors du Concours d’orgue européen à Bolton, en 1992 et l’International d’Orgue Konkurrence à Odense, en 1994.

Il est organiste à la Chapelle Royale du Château de Versailles et Conseiller Musical au Centre de Musique Baroque de Versailles. Il est également professeur d’orgue au Conservatoire d’Orléans, à l’École Normale de Musique d’Orsay et au Conservatoire de Versailles.

Au Programme

Paul DUKAS

Fanfare, pour précéder « La Péri », pour cuivres et percussions

Leos JANACEK

Sinfonietta, pour cuivres et percussions

Gabriel PIERNÉ

Prélude, pour orgue

Richard STRAUSS

Festival Intrada, pour cuivres et orgue

Jakobus GALLUS

Laus et perennis gloria, pour cuivres et orgue

Serge RACHMANINOV

Prélude, pour orgue – Transcription : Louis VIERNE

Gordon LANGFORD

Extraits de London Miniatures, pour cuivres et percussions

John WILLIAMS

Fanfare Olympique, pour cuivres et percussions

Vendredi 29 juin 21 h Cathédrale d’Orléans

Entrée libre, sans réservation.

Un concert avec le soutien du Crédit Agricole Centre-Loire, de la Mairie d’Orléans, de la Région

Centre-Val de Loire, de la Drac Centre et du Comité des Orgues de la Cathédrale d’Orléans.