Blois : le conseil municipal ne signe pas la contractualisation avec l’État

En préambule au conseil municipal, l’invitation du gouvernement à signer la contractualisation des collectivités avec l’État pour la période 2018-2020 (1) a été refusée à la majorité sauf deux voix pour (Véronique Reineau, Louis Buteau). Si le président de Région François Bonneau vit cette signature comme « un cadenas à la décentralisation », mais signe quand même, son 1er vice-président délégué aux finances Marc Gricourt n’a pas les mêmes états d’âme et ne signe pas, lui.

« La municipalité refuse la contractualisation. C’est une remise en cause de la responsabilité des collectivités territoriales. On aurait pu penser que les bons élèves auraient été récompensés mais ça ne sera pas le cas. Quand il y avait, lors des quinquennats précédents, des baisses de dotations de fonctionnement, on pouvait continuer à gérer, on avait la main sur les projets. Là ça n’est pas le cas », a-t-il dit lors du conseil municipal. Le manque à gagner pour la Ville de Blois n’est pas le même il est vrai, si celle-ci ne parvenait pas à contraindre ses dépenses de fonctionnement à hauteur des fameux « 1,2 % » (du budget) : « ça se joue à 300.000 € pour Blois », indiquait-il encore au cours de la soirée. « Pour la région ce serait 16 millions d’euros » avait précisé François Bonneau, quelques heures auparavant en présence de son 1er vice-président.

Pour Jacques Chauvin (L.R), « Il y a sans doute ce soir un vote politique, pour ou contre le gouvernement. Certains doivent penser à 2020, alors que la contractualisation c’est pour 2018-2020. Personnellement je voterai contre ». Louis Buteau (LREM), récemment évincé de sa délégation d’adjoint au commerce et à l’artisanat, pense lui « qu’on fait de ce dossier un dossier trop politique. Il y a des contreparties à cette contractualisation, malgré ce qu’on entend. D’abord il faut noter que ce gouvernement est celui qui remet en cause les baisses de dotations de fonctionnement : il n’y aura pas de baisse pour ceux qui signeront. Pour ma part je ne voterai pas cette opposition ». Ce qui revient à voter « contre » le vote « contre ».

Le reste du conseil en bref

Après cet échauffement pour amateurs de débats sur les finances publiques – et en cas d’insomnies – quelques délibérations ont retenu l’attention des débats :

– Action cœur de ville : il s’agit de l’enveloppe de 4 milliards d’euros allouée par le Gouvernement à plus de 200 villes françaises pour redynamiser les centres-villes. Blois en fait partie. Denys Robiliard, ex-député et conseiller municipal chargé du suivi du programme a indiqué qu’une « stratégie sera définie, un périmètre sera également établit. Les premières opérations, parce qu’elles sont mûres, nous allons mettre en œuvre. 4 milliards donnés par le Gouvernement pour un peu plus de 200 villes. Un projet de maison de santé pluridisciplinaire pourrait voir le jour pour le centre-ville. Le périmètre intègre aussi le sud de la ville (Blois-Vienne). On s’est donné une possibilité à terme d’intégrer le projet du secteur de l’ancien hôpital psychiatrique dans le cadre de cette Action cœur de ville. Il y a aussi l’aménagement de la rue de la Voûte pour une meilleure accessibilité du château. Une scénarisation pour une mise en lumière du patrimoine, avec pour première mise en lumière le pont Jacques-Gabriel. Le réaménagement de la place Valin-de-la-Vaissière aussi ». Avant de conclure : « On n’était pas très favorable à la contractualisation mais celle-là on l’apprécie ».

Selon Jacques Chauvin (L.R) : « Blois n’a pas été la grande oubliée au niveau de son centre-ville. On a mis beaucoup d’argent dans les quartiers nord, mais dans le centre-ville aussi. Depuis 3 décennies, les municipalités successives ont pris conscience de moderniser la ville, de renforcer son attractivité. Vous avez notre soutien plein et entier ».

Louis Buteau, très prolixe lors de ce conseil municipal, a son petit grain de sel sur le sujet : « Blois est une ville bénéficiaire parmi 222 villes bénéficiaires. Blois est retenue, nous nous en félicitons tous. Le contexte n’est pourtant pas favorable : anémie du centre-ville, une population qui migre vers les périphéries, etc. il était temps de faire quelque chose. J’aurais souhaité que les élus soient plus associés aux décisions (ce sont surtout les services qui ont travaillé). La conduite du projet sera faite par une directrice et un directeur de projet dont on sait par ailleurs qu’ils ont d’autres responsabilités ».

– Reconstruction du groupe scolaire Croix-Chevalier-Mandela, avec la démolition de l’actuelle école et sa reconstruction. Aujourd’hui : 15 classes élémentaires constituent ce groupe scolaire, plein à craquer. À terme 498 élèves y seront accueillis, en 24 classes (9 maternelles et 15 élémentaires) sur 7.200 m². Le budget total de l’opération est de 10 M€. le concours sera prochainement lancé.

– Les ex locaux d’Expo 41 : les travaux de réaménagement vont démarrer, pour y installer l’Office de Tourisme et au rez-de-chaussée le musée de la Résistance et de la Déportation, actuellement place de Grève. 42,1 % sont à la charge de la ville de Blois ; 57,9% du Syndicat du Pays des Châteaux. Ouverture de l’Office de tourisme prévue à la prochaine saison touristique 2019. Celle du musée de la Résistance au moment de l’anniversaire de la libération de Blois (24 août).

F.Sabourin

(1) Il s’agit d’un dispositif assez complexe dont on peut en rappeler les grandes lignes : en application de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, les collectivités et EPCI (Établissements public de coopération intercommunale) dont les dépenses de fonctionnement dépassent les 60M€ par an pourront signer un contrat avec l’État, d’ici au 30 juin, par lequel ils s’engagent à ne pas dépasser un taux de croissance des dépenses de fonctionnement de 1,2 % par an, inflation comprise. Si l’objectif des 1,2 % est obligatoire pour les 322 collectivités, la signature du contrat ne l’est pas. Mais celles qui n’ont pas signé se verront appliquer une sanction plus dure : pour celles-ci, la totalité de l’écart entre les objectifs et les dépenses réelles sera récupéré par l’État. Pour les collectivités ayant contractualisé, ce sera 75 %. Dans tous les cas, la reprise est limitée à 2 % des recettes réelles de fonctionnement. (Source : Maire-info.com).

(2) Principaux axes de cette Action cœur de ville : réhabilitation et restructuration vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville. Favoriser le développement économique et commercial. Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions : projet d’ascenseur entre la place Louis-XII et le château ? Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine. Fournir l’accès aux équipements et services publics.