Kasih Bunda: pour l’amour des enfants

L’association humanitaire Kasih Bunda France dont le président est le médecin orléanais Guy Monceaux, organisait en ce mois de mai un voyage collectif au Sri Lanka afin de faire découvrir ou redécouvrir cette ile asiatique aux membres de l’association, et plus particulièrement à plusieurs enfants de ce pays adoptés par des parents français qui souhaitaient ainsi concrétiser le lien qui les unit au pays qui les a vus naitre.

En effet Kasih Bunda tisse depuis plus de vingt ans un lien humanitaire avec le Sri Lanka au travers de deux types d’actions: l’adoption d’enfants placés en orphelinat et le parrainage d’enfants pour favoriser leur scolarisation. Grâce à la présence d’un délégué permanent sri-lankais sur le terrain qui organise et assure le contrôle de l’aide apportée par l’association, ce voyage était aussi l’occasion de rencontrer directement dans les écoles concernées les enfants et les parents soutenus par ces actions de parrainage.

Beaucoup d’émotions donc, dans ce pays à la culture et au mode de vie si différents de nos modèles occidentaux, émotion d’abord pour ces enfants adoptés pour lesquels ce voyage sera constitutif de leur identité personnelle en devenir, une étape importante de leur histoire de vie en leur permettant de garder une connaissance sensible de leur origine et de leur histoire particulière. Emotion ensuite dans la rencontre entre les parrains et marraines et les enfants sri-lankais dans un échange où les regards en disent plus que les mots, où la découverte de la vie de ces enfants vient renforcer le sentiment de l’impérieuse utilité de ces dons qui transforment des vies bien réelles.

Kasih Bunda France est une association humanitaire (loi 1901), présente à Sri Lanka, en Indonésie et à Madagascar. Kasih Bunda signifie « amour maternel » en Indonésien, pays qui a vu la naissance de l’association dans les années 1970 avec la création d’un orphelinat à Jakarta.

Depuis 1985, elle est aussi présente à Sri Lanka et à Madagascar. Et depuis 2013, Kasih Bunda France est agréée par le Ministère des Affaires Etrangères pour l’adoption en Bulgarie.

Son action s’est développée autour de trois axes: l’aide à l’adoption internationale, le parrainage d’enfants et les projets à vocation humanitaire. Avec plus de 600 adhérents en 2016, Kasih Bunda France est connue pour la qualité des actions menées et la convivialité des équipes de bénévoles. Plus de 30 d’entre eux se répartissent le suivi des couples qui souhaitent s’engager dans l’adoption internationale, la gestion de l’activité de parrainage, le financement et le lancement des projets par pays et enfin l’organisation d’évènements en France pour assurer les revenus qui sont nécessaires pour fonctionner. L’objectif de l’association est de redistribuer 90% des sommes issues des donateurs et des parrains au profit des enfants, qu’ils soient confiés à des orphelinats ou au sein de familles très pauvres. L’association repose sur la qualité et la disponibilité des correspondants locaux, qui connaissent la culture et les traditions du pays. Un contrôle rigoureux sur le plan comptable et des visites régulières de membres du conseil d’administration de KBF, permettent de vérifier que les sommes envoyées dans le pays arrivent bien aux destinataires.

Mais l’action de Kasih Bunda, depuis notamment le terrible tsunami qui a frappé les côtes du Sri Lanka en 2004 (38.000 morts, des centaines de milliers de sans abris), c’est aussi, en sollicitant et collectant systématiquement des dons, des initiatives concrètes de soutien dans des écoles comme par exemple la construction d’un hébergement pour les enseignants d’une école particulièrement reculée et difficile d’accès, afin d’éviter de longs trajets quotidiens. La visite de ces écoles aidées furent, durant le voyage, l’occasion d’un accueil et d’une fête pour les visiteurs, les enfants en uniforme formant une haie d’honneur quand d’autres magnifiquement costumés dansaient sur des rythmes de percussions typiquement sri-lankaises.

Et puis le voyage de l’association a permis à beaucoup de ses participants de mieux connaitre ce pays aux riches traditions culturelles, si fortement marquées par le religieux et où les quatre religions ( Bouddhisme, Hindouisme, Islam et Christianisme) cohabitent depuis toujours sans heurts dans un pays qui a aussi été déchiré par trente ans de guerre civile entre Tamoul et Cingalais. Aujourd’hui le Sri Lanka qui reste aussi le premier producteur mondial de thé, mise beaucoup sur le développement du tourisme pour améliorer sa situation économique en plein boum dans le sillage de l’Inde, contribuant à une élévation inégale du niveau de vie de ses habitants. Il faut aussi reconnaitre que sur le plan du tourisme, le pays bénéficie d’atouts non négligeables entre la beauté de ces sites naturels ou religieux comme le célèbre temple de la dent du Bouddha à Kandy, site vénéré quotidiennement par une foule de pèlerins, mais aussi des plages ouvertes sur les eaux chaudes de l’Océan Indien.

Un voyage qui rappelle qu’au delà du mot humanitaire, il y a l’humanité dont la première qualité est l’altruisme.

