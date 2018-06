Coupe du monde : France-Danemark, match nul, ambiance quasiment à l’identique

Petit match et petite ambiance pour France – Danemark mardi 26 juin à l’heure du goûter. Avantage : les spectateurs qui ont fait le déplacement sont des mordus, et ils avaient leur petit avis sur la question…



« C’est mitigé. On est 1er de notre groupe certes, mais ce que je vois c’est que potentiellement en quarts de finale on pourrait rencontrer le Portugal. Et vu ce qu’on vient de voir, je ne suis pas sûre que ça passe… ». Lucile parle comme une consultante de RMC Sports. Normal, son copain est fan de foot, « j’ai préféré m’y mettre sérieusement plutôt que de lutter contre » ajoute-t-elle dans un vibrant sourire.

Elle est venu avec une copine, qui aime bien ça aussi le foot, au pub Le Bureau rue Royale à Orléans, regarder le troisième match de poule du onze français contre les vikings du Danemark. « Le collectif pêche un peu », dit-elle assurément. « Il faudrait faire rentrer Fekir plus tôt, à la 68e à mon avis c’était trop tard » explique-t-elle en spécialiste. Les deux Orléanaises – dont l’une habite en face du pub – ont vu tous les matchs de la France, et s’apprêtent à enchaîner avec Nigéria-Argentine, crucial pour l’Albiceleste. « Iran – Espagne m’a beaucoup impressionné, il y avait une super ambiance dans le pub ».

“C’est le service minimum”

Jean et Cyril sont venus de loin pour voir ce match à Orléans : Jean vient d’Annecy, Cyril d’Évreux. Tous deux sont là pour le boulot, et parviennent à aménager leurs horaires pour voir les matchs. « C’était très poussif, on s’est ennuyé » avoue Cyril. « Il y a un problème de collectif, les gars n’ont pas suffisamment joué ensemble. Fekir et Mbappé apportent beaucoup mais ils rentrent trop tard. Les autres, on dirait qu’ils n’ont pas faim… » soupirent-ils. « C’est le service minimum, le contrat est rempli on est qualifiés pour les 1/8e de finale, mais ça manquait de french touch », renchérit Jean. Cyrille voyait ça « comme ça. C’est toujours pareil. Le Danemark lui a fait le match qu’il devait faire ». Côté Français, « les individualités ne font pas la différence ». Selon eux, l’équipe qui les impressionne le plus, c’est « la Belgique ; ils ont un collectif de malade ! il n’y a pas de grosses individualités, mais collectivement ils font la différence ». La Belgique donc, et… l’Angleterre. « Une très belle équipe, eux ils peuvent aller très loin ». Pour la France, le prochain rendez-vous c’est samedi 30 juin à 16h contre le Nigéria ou l’Argentine, ça se discute à l’heure où l’on écrit ces lignes…

F.Sabourin