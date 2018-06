3 à 10 ans de prison pour la famille radicalisée du Loiret

Farid le père, Samy le fils et son épouse Sana ont comparu pendant deux jours devant le tribunal correctionnel de Paris dans une salle toute neuve du nouveau tribunal de Paris, porte de Clichy dans le XVII ème arrondissement de la capitale. 3 ans de prison ferme dont 18 mois avec sursis pour Farid le père, 10 ans de prison dont la moitié avec peine de sureté pour Samy le fils, 5 ans d’emprisonnement dont 3 avec sursis mise à l’épreuve pour Sana, l’épouse. Des peines inférieures aux réquisitions du procureur et pour lesquelles les condamnés ne feront vraisemblablement appel.

Le père, le fils et son épouse

Cette famille de Saint-Maurice-sur-Fessard non loin de Montargis avait à répondre « d’association de malfaiteurs à visée terroriste ». Manquait sur le banc des accusés Yacine le fils aîné parti le premier, en avril 2014 en Syrie, au sein de l’organisation état islamique et dont on ne sait ce qu’il est devenu.

Des procès concernant des « revenants » du jihad sont devenus, depuis quelques temps monnaie courante. Rares sont ceux, du moins pour Samy et Sana, qui ont été en contact avec le cœur de l’organisation islamique. Yacine et Sami sont issus d’une famille dans laquelle le père faisait régner un climat de terreur en particulier sur Yacine et la mère de ses enfants. Est-ce pour échapper à ce climat, est-ce parce que sur les réseaux sociaux la propagande de l’Etat islamique les séduit, les transforme, les embrigade, le tout sans doute ? Yacine part le premier le 16 avril 2014, suivi par Samy le 23 juin.

Parce qu’il est confronté à ces départs, parce qu’il ne peut envisager que ses fils lui échappent, parce qu’il a honte, parce qu’il est profondément croyant le père multiplie les contacts avec eux, les aide, professe les incantations de Daesh? Au tribunal, cet électricien intérimaire se défend : « Je n’ai pas réussi avec mes enfants.Je n’ai jamais critiqué l’extrémisme car il m’était impossible de critiquer mes fils. Je n’apprécie pas ce qu’ils ont fait ».

Détenu à la prison de Saran (45) Samy est le seul à comparaitre dans le box des accusés. De taille moyenne, vif, respectueux, il assume son intégration au sein de l’Etat islamique tout en la minimisant. Il n’empêche qu’il a participé à des videos de propagande. Le 23 Février 2015, il apparaît en tenue de combattant pointant un pistolet automatique sur l’objectif. Cependant, dès le 25 mars 2015, il se dispute avec Yacine, il veut rentrer car « il a vu des choses qui ne lui plaisent pas » et Sana veut rentrer.

Petite, un peu ronde avec un joli visage et une queue de cheval brune Sana se raconte au milieu d’un flot de larmes. Jeune femme fragile, elle ne trouvait pas sa place en France, s’est tourné vers l’islam à travers les réseaux sociaux, rentre en contact avec Samy sur facebook, part en Syrie après avoir rencontré Farid, épouse son mari religieusement à Raqquah. Mais vite elle « est déçue de sa vie, de l’absence de liberté, de l’obligation d’accepter la polygamie ». Elle cherche à s’enfuir plusieurs fois. Yacine la frappe quotidiennement. Elle est enceinte. Samy et Sana arrivent le 1er avril 2015 à Istanbul, se rendent au consulat de France, arrivent le 16 avril 2015 à Roissy. Sana est laissée libre et peine à trouver sa voie, maintient des liens avec des gens rencontrés en Syrie, s’intéresse au salafisme. Il lui faudra deux ans et l’aide de psychologues pour comprendre qu’elle « faisait partie d’un groupe de monstres, j’ai honte, j’ai honte ! » s’écrie-t-elle à la barre.

Des peines mesurées

« Ce n’est pas le procès de grands jihadistes mais ce furent des compagnons de route » a fait remarquer la procureur pour justifier les peines demandées. Le tribunal a tenu compte de l’évidente volonté de chacun des accusés de se construire un avenir bien différent de leur passé et de cette volonté constatée par l’entourage judiciaire. Sami « n’éprouve pas de ressentiment pour les institutions françaises », se montre respectueux du personnel pénitentiaire, ne fait aucun prosélitysme, possède une personnalité structuré, travaille au quotidien, se dit dans l’obligation de se reconstruire pour sa fille. Sana en tenue de jeune femme moderne remercie beaucoup les psychologues qui la suivent et l’on aidé à prendre du recul, à se trouver. Elle et vient de réussir son concours d’infirmière. Elle va enfin faire ce qui lui convient : aider les gens.

