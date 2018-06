Vitesse : à partir du 1er juillet, c’est 80 sur les routes départementales, un point, c’est tout

Par un beau dimanche de juillet – le premier – à minuit pile, les « routes bidirectionnelles sans séparateur central » c’est-à-dire les routes à deux voies, passeront de 90 km/h à 80 km/h. Objectif : faire baisser la mortalité sur ces routes. Même si l’usage d’alcool, des stupéfiants et la consultation du smartphone demeurent les plus importantes causes d’accidents mortels. Avantage du 80 : on les verra venir. Peut-être.

« La situation dans le Loiret est inquiétante, et dramatique ». Le préfet du Loiret, qui est aussi celui de la région Centre-Val de Loire, a la grise mine des mauvais jours, et pour cause : depuis le début de l’année 2018, le nombre de tués sur les routes du Loiret – les routes départementales donc – a bondi en flèche. 27 morts entre le 1er janvier et le 24 juin, « quasiment le double de 2017 », précise Jean-Marc Falcone. 8 morts le sont sur des deux roues. 7 tués avaient plus de 67 ans. 7 avaient moins de 24 ans. Le mois de mars a été particulièrement meurtrier, « catastrophique » insiste le préfet : 11 morts rien que pour ce mois d’arrivée du printemps. Mais les tendances lourdes ont la vie dur : en 2017, « tous les accidents mortels indiquaient la présence d’alcool et de stupéfiants. 44 % des accidents de manière globale impliquaient des conducteurs sous l’emprise d’alcool ». Les seniors ne sont pas épargnés – pourquoi le seraient-ils dans un pays vieillissant ? – avec 11 tués sur les routes du Loiret en 2017 soit environ le tiers, le plus meurtrier depuis 20 ans. « Alcool, stups, comportements inadaptés, usage du smartphone au volant et vitesse : vous avez là parfois la totale pour voir les risques augmenter d’avoir un accident », insiste le préfet Falcone.

Le gouvernement a décidé, en début d’année et par décret paru au Journal officiel le 17 juin dernier, d’abaisser la vitesse sur les « routes bidirectionnelles sans séparateur central », soit la très grande majorité des routes départementales. 400.000 km en France. Mais difficile de savoir combien de kilomètres de routes sont concernées dans le Loiret… Embarras de la directrice de cabinet du préfet : « par défaut toutes les routes passent à 80. On va recenser celles qui resteront à 90 », avoue Taline Aprikian. 84 panneaux devront être changés, passant d’une limitation à 90 km/h à 80 km/h, essentiellement ceux à l’approche des radars fixes (16 dans le Loiret) (2).

Du temps “perdu” pour des vies “gagnées” ?

Mais là où ça se complique, c’est que toutes les routes ne passeront pas à 80 km/h, il va falloir être très attentif ! Le dessin ci-dessous en dit plus long qu’un rébarbatif discours : les routes départementales avec des passages à trois voies ne seront pas concernées par l’abaissement de la vitesse à 80 km/h, sauf pour la voie unique dans le sens inverse naturellement. Suivez bien. Autant dire que les pièges seront nombreux pour ceux qui imaginent que cet abaissement va aller de paire avec la sortie des jumelles et des radars des forces de police et gendarmerie qui promettent de faire de la pédagogie. “Mais nul n’est censé ignorer la loi”, prévient le préfet…

Cet abaissement à 80 – plutôt contesté par des Français assez chatouilleux sur le sujet (1), va-t-il s’accompagner d’une plus grande prudence de ceux et celles qui roulent « chargés » à l’alcool et aux stupéfiants ? Probablement pas, mais comme l’indique raisonnablement le préfet Falcone : « Chacun doit être responsable de ne pas prendre d’alcool ni de stupéfiants au moment de prendre le volant. Évidemment, si vous roulez à 80 avec de l’alcool, des stupéfiants, et que vous envoyez en plus un sms, vous augmentez les risques à tous points de vue ». La plupart des accidents ont lieu sur des trajets d’habitudes, ceux « qu’on connaît par cœur et où on s’affranchit des règles » précise le colonel de Varine, officier adjoint de la gendarmerie territoriale.

Objectif affiché du gouvernement : réduire de 350 à 400 le nombre de tués sur les routes en France par an, même si un choc frontal à 80 fera les mêmes dégâts qu’à 90. Cependant, tous espèrent une prise de conscience que ces petits trajets du quotidien peuvent se muer en changement brusque de vie, en passant à trépas… Sur des courts trajets domicile-travail, aux heures de pointes, le temps « perdu » en roulant à 80 km/h au lieu de 90 est en effet très négligeable. Du temps « perdu » pour gagner la vie, en somme ? Réponse dans deux ans, après cette phase d’expérimentation à grande échelle.

F.Sabourin

(1) 59 % des Français seraient opposés à ce changement de vitesse sur les routes départementales selon plusieurs sondages.

(2) Selon nos informations, une cinquantaine de panneaux devront être changés en Loir-et-Cher. Certains le seront avant le 1er juillet, d’autres – la plupart – à partir du lendemain.

Et pour une poignée de minutes… Parmi les griefs évoqués contre l’abaissement de la vitesse sur les routes départementales, la perte de temps, précieux quand on est professionnel (artisan, commerçant, professions de santé, etc). Les services préfectoraux ont pensé à tout, et ont fait tourner le chrono entre Orléans et Pithiviers, Montargis et Gien. Résultat : 1mn42s de perdu entre Orléans et Pithiviers (51mn42s au lieu de 50 mn pour effectuer les 43 km). 2mn30s de perdu entre Orléans et Montargis (1h06mn30s au lieu de 1h04 pour 71 km). 1mn42s perdues entre Orléans et Gien (1h10mn42s au lieu de 1h09 pour effectuer les 71 km). La vitesse moyenne constatée sur les routes départementale en France est jusqu’à aujourd’hui de 84 km/h.

En Loir-et-Cher, pour 2018, en date du 31 mai : 10 accidents mortels.

Pour 2017 :

– 31 accidents mortels sur les routes du 41

– 6 accidents mortels impliquant la présence d’alcool / stups

– 13 séniors impliqués

– 16 jeunes de moins de 24 ans impliqués