Blois festival BD Boum : l’affiche des 35 ans dévoilée

Le Festival bd BOUM fêtera à Blois son 35e anniversaire les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 novembre prochains. 200 auteurs, 22.000 visiteurs, 70 exposants et 13 expositions ont attiré le public en 2017.

Des ateliers de pratiques artistiques pour les scolaires, des spectacles et des rencontres d’auteurs sont organisés. Conférences, cafés littéraires, débats, une journée professionnelle, un concert et du cinéma viennent agrémenté cet incontournable rendez-vous des “petits Mickey” et de leurs amateurs. L’édition 2018 sera présidée par René Pétillon, Grand Boum Ville de Blois 2017. Il a réalisé l’affiche de bd BOUM 35.