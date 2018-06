« Une vallée… ceinte de coteaux merveilleusement agréables » 

… C’est ainsi que La Fontaine qualifiait la haute vallée de la Loire. A partir de Saint Etienne, le fleuve serpente entre les parois abruptes de ses gorges arrosant une vallée où abondent étangs, lacs et rivières ; une vallée où villes et villages à taille humaine se succèdent, et où il fait bon se promener.

Allez donc vous balader à Saint-Victor-sur-Loire, ce joli petit village perché au-dessus du fleuve, ou encore à Montbrison, la « Venise » médiévale, et prenez le temps de visiter ses monuments et ses sites historiques classés, et où Collégiale Notre-Dame, chapelle, cloîtres, hôtels Renaissance et cours intérieures sont l’héritage des comtes du Forez.

Mais n’en restez surtout pas là car le plus spectaculaire est sans nul doute la salle héraldique de la Diana. Aménagée aux environs de l’an 1300, par le comte Jean 1er du Forez, c’est une salle dont la bibliothèque possède plus de 20 000 ouvrages, et dont le plafond est décoré de 1970 magnifiques blasons, un ouvrage unique en France !

Continuez votre promenade car un peu plus loin, l’ancien couvent des Visitandines, ne manque pas de charme lui non plus. Si vous aimez la musique c’est ici qu’il faut aller, car c’est ici que le Centre musical Pierre Boulez (un enfant du pays

devenu un célèbre chef d’orchestre et compositeur) s’est installé pour accueillir la « Maîtrise de la Loire ».

Créée en 1992, et inspirée des Maîtrises européennes et des cursus « sport-étude » , cette école d’enseignement de chant choral pour les élèves de la sixième à la terminale est l’une des dix maîtrises en France fonctionnant sur le principe du mi-temps pédagogique et la seule gérée directement par un Département.

Mais l’un des points forts de votre découverte du pays de Loire sera la visite du château de la Bâtie d’Urfé et de ses jardins à la Française.

C’est à Saint-Etienne-le-Molard que le château, (à l’origine maison fortifiée du Moyen Âge et classé aujourd’hui monument historique) fut aménagé au XVIème siècle dans le goût de la Renaissance par des artistes italiens, à l’initiative de Claude d’Urfé.

Après être passé devant son emblématique sphinx, et avoir pris le temps d’admirer les peintures de sa chapelle, c’est surtout sa grotte de rocailles (la seule du 16 ème siècle encore conservée en France) qui fascine.

A l’origine salle de fraicheur dotée de multiples jets d’eau, la grotte est tapissée aux murs comme au plafond, de multiples stalactites, galets, cailloux et coquillages qui sculptent différents personnages de la mythologie grecque dont le regard semble vous fixer pour essayer de percer vos secrets. Et si cela vous trouble, allez donc dans les jardins, tout autour du château, retrouver votre calme.

Entièrement clos de murs crénelés, et composés de buis et d’ifs qui s’articulent autour d’une rotonde et de sa fontaine en marbre blanc, le jardin semble là pour vous apaiser.

Calme éphémère cependant, car pendant l’été c’est ici que se déroulera, du 5 au 21 juillet prochain, la 8éme édition de « L’Estival de la Bâtie ».

Un évènement mêlant danse, théâtre, cirque, musique du monde et musique classique, un programme haut en couleurs, proposé par Emmanuelle Bertrand et Pascal Amoyel, respectivement parrain et marraine de l’Estival

Pascal Amoyel, compositeur et pianiste international, sera également à l’affiche d’une des soirées en cour d’honneur, avec « Le pianiste aux cinquante doigts », un spectacle-concert en hommage à Georges Cziffra.

Enfin, pour les amoureux de l’art, une visite au Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne, qui vient de fêter ses 30 ans d’existence, vous permettra d’admirer l’une des plus importantes collections en France d’œuvres des XIXe XXe et XXIe siècles.

Il y aurait encore beaucoup plus à découvrir en pays de Loire, mais cet aperçu nous a déjà donné l’envie d’y retourner. Une halte de paix et de douceur…

Marie Lincourt