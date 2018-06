Région : menu copieux pour la session plénière de juin

La session du Conseil régional, qui s’étend sur deux jours jeudi 28 et vendredi 29, est copieuse. Au menu : la contractualisation avec l’État, le compte administratif 2017, le développement économique avec les aides apportées aux entreprises, le pass jeunes nommé « Yep’s » mis en place à partir du 1er septembre, la stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire.



« Nous abordons cette session avec fierté et gravité. Avec un message très clair que nous devons adresser au Gouvernement : sans confiance, sans respect de la décentralisation rien de ce qui est essentiel pour notre pays ne sera possible pour notre pays », a rappelé le président de Région dans son propos liminaire à cette copieuse session du Conseil régional Centre-Val de Loire jeudi 28 juin. Avant de s’adresser un auto-satisfecit sur le compte administratif 2017 : « Une gestion qui est une bonne gestion avec des indicateurs qui sont tenus. Nos fondamentaux de gestion sont très solides. La contractualisation est un cadenassage supplémentaire. La décentralisation est un mouvement extrêmement puissant, qui n’a donné lieu à aucune dérive financière dans notre région. Regardez le temps qu’il fallait pour rénover un lycée avant ! Regardez le niveau des CFA aujourd’hui ! Regardez le dynamisme des Cap’asso pour soutenir l’emploi associatif ! Grâce à la décentralisation nos concitoyens sont véritablement associés. Nous devons avoir la fierté de cette décentralisation ».

Le désengagement de l’État : une “vieille histoire”…

La signature de la fameuse contractualisation avec l’État (1) proposée dans l’après-midi du 28 aux élus régionaux, inquiète autant qu’elle agite les débats dans l’hémicycle : « La contractualisation c’est à la fois une contrainte et une menace. Là où il y a risque c’est sur la manière de calculer les choses, au moment où nous augmentons nos compétences. L’enjeu du périmètre il est central, sinon on s’expose la Région à une sanction dramatique, car si on dépasse de 1,2 % les charges de fonctionnements il y aura sanction. C’est l’équivalent de ce que nous dépensons sur la gratuité des transports et la totalité des Capasso. Confiance oui, contrainte : non ».

Lors de l’ouverture du débat sur la présentation du compte administratif 2017, Guillaume Peltier, député de Loir-et-Cher, s’est cru dans la salle des Quatre colonnes de l’Assemblée nationale fustigeant la politique du Gouvernement Macron : « Nous ne devons pas prendre à la légère la nouvelle vision imposée par le gouvernement et le PR vis-à-vis des territoires. La France ne se résume pas à Paris. C’est le gouvernement le plus anti rural, le plus anti social qu’on ait jamais connu sous la Ve République. Une réforme qui pourrait entraîner la fermeture de 700 CFA. Emmanuel Macron c’est le contraire de Robin des Bois : il prend aux pauvres pour donner toujours aux mêmes. Le contrat social de M. Macron ne contient que mépris et contraintes ». Charles Fournier, élu écologiste d’Indre-et-Loire, a rappelé que « C’est aussi une longue histoire, ce désengagement il commence bien avant le quinquennat d’Emmanuel Macron… ». Finalement le seul à ramener les débats à l’échelon territorial fut le conseiller régional Michel Chassier (Rassemblement national, ex-FN) : « Les nouvelles compétences se traduisent essentiellement par des charges de fonctionnement supplémentaires. Elles étaient censées éviter la dispersion de nos moyens, mais on constate un résultat mitigé. Les dépenses de communication par exemple repartent à la hausse avec un taux de réalisation de 112 % ».

(à suivre…)

F.Sabourin

(1) Un dispositif assez complexe dont on peut en rappeler les grandes lignes : en application de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, les collectivités et EPCI (Etablissements public de coopération intercommunale) dont les dépenses de fonctionnement dépassent les 60M€ par an pourront signer un contrat avec l’État, d’ici au 30 juin, par lequel ils s’engagent à ne pas dépasser un taux de croissance des dépenses de fonctionnement de 1,2 % par an, inflation comprise. Si l’objectif des 1,2 % est obligatoire pour les 322 collectivités, la signature du contrat ne l’est pas. Mais celles qui n’ont pas signé se verront appliquer une sanction plus dure : pour celles-ci, la totalité de l’écart entre les objectifs et les dépenses réelles sera récupéré par l’État. Pour les collectivités ayant contractualisé, ce sera 75 %. Dans tous les cas, la reprise est limitée à 2 % des recettes réelles de fonctionnement. (Source : Maire-info.com).