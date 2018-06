Région : les personnes sans domicile fixe toujours sous les arcades

Le tribunal administratif a demandé, le 4 juin dernier, l’expulsion « rapidement et sans délai » des personnes sans domicile fixe installées sous les arcades du Conseil régional, rue Saint-Pierre-Lentin à Orléans. Pourtant, au moment où s’ouvrent les débats de la session plénière du Conseil régional jeudi 28 juin, elles y sont encore. La décision du tribunal est-elle difficile à mettre en œuvre pour le président socialiste de la Région Centre-Val de Loire ? François Bonneau s’explique.



« Non, elle n’est pas difficile à assumer pour un président socialiste. On a eu, pendant deux hivers, une personne, qui était une personne en grande fragilité, dans des conditions de précarité était hébergée sous les arcades de la Région. Sa situation était une situation délicate. On a désormais un nombre important de personnes qui sont venues, il n’y a aucun moyen sanitaire, ces personnes sont dans une détresse de vie totale, et je crois que vivre comme ça, regroupé sous des arcades à cet endroit-là c’est extrêmement dur pour ces personnes et donc il faut trouver une solution meilleure. Il y a la décision de justice elle doit être exécutée, mais au moment de sa mise en œuvre, j’ai demandé – et je ne crois pas être le seul, beaucoup d’élus pensent la même chose – j’ai demandé que toutes les attentions soient portées à leur situation humaine et sociale ».