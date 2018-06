Orléans : l’ancien évêque Mgr André Fort renvoyé en correctionnel pour non-dénonciation d’atteintes sexuels

Le tribunal de grande instance d’Orléans a renvoyé jeudi 28 juin devant le tribunal correctionnel un prêtre accusé d’atteintes sexuelles sur mineurs, ainsi que Mgr André Fort, (82 ans) évêque d’Orléans de 2002 à 2010, pour non-dénonciation de ce prêtre.

L’ancien évêque d’Orléans (2002-2010) avait été mis en examen en juin 2017 pour non dénonciation d’un prêtre de son diocèse, le père Pierre de Castelet (69 ans), accusé d’atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans. Ce dernier avait été mis en examen en 2012. Les faits ont été dénoncés en 2008 par une des victimes présumées du prêtre, faisant état d’attouchements en 1993 lors d’un camp du Mouvement eucharistique des jeunes (MEJ) dans lequel le père Pierre de Castelet était l’aumônier. La victime présumée avait rencontré Mgr Fort, l’informant des faits et qu’une dizaine d’autres jeunes pouvaient aussi en avoir été victimes.L’évêque d’Orléans n’avait pas donné suite. C’est à l’arrivée de son successeur, Mgr Jacques Blaquart, que ce dernier a saisi le parquet qui avait ouvert une instruction.

Il s’agit du premier évêque mis en examen pour non dénonciation d’actes pédophiles depuis Mgr Pican, ex évêque de Bayeux, condamné en 2001 à trois ans de prison avec sursis pour non-dénonciation de faits de pédophilie commis par un prêtre de son diocèse.

Selon le site d’information Mediapart, “Dans son ordonnance de renvoi (dont Mediapart a pris connaissance), le juge d’instruction estime que l’évêque André Fort, en n’agissant pas, a préféré « préserver la réputation et l’image de l’Église et de ceux qui la servent, plutôt que de permettre que la justice soit rendue aux victimes de Pierre de Coye de Castelet ». L’évêque d’Orléans « avait le souci de se déresponsabiliser et de renvoyer la charge de la situation sur la victime ». Or le délit de non-dénonciation d’agression sexuelle sur mineur existe précisément parce que « les victimes ne sont pas nécessairement en mesure de le faire » et ont besoin d’aide, écrit le juge”.

Depuis 2016, la Conférence des évêques de France a pris la mesure du chantier à mener pour lutter contre les abus sexuels. L’actuel évêque d’Orléans Mgr Jacques Blaquart a mis en place un service “d’écoute des blessures” et a récemment dénoncé des faits similaires perpétrés par un prêtre du diocèse d’Orléans, recteur de la basilique de Cléry-Saint-André. Ce dernier a été mis en examen pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans.

F.S.