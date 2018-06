La Ferté-Saint-Aubin : Constance de Pélichy pourra-t-elle diffuser France-Argentine sur la place publique ?

Ça promettait d’être une belle après-midi, samedi 30 juin à 16h pour les 1/8e de finale opposant la France à l’Argentine en Coupe du monde de football. La maire de La Ferté-Saint-Aubin, Constance de Pélichy, souhaitait que soit diffusé le match sur écran géant place de la Halle, au centre de la commune. Las ! La préfecture lui a signifié qu’elle n’autorisait pas cette diffusion, pour des questions de sécurité liées à la menace d’attentats.

Pourtant, elle avait pris les devants, Constance de Pélichy : depuis un mois elle avait saisi les services de la préfecture sur le sujet, et anticipé le dispositif de sécurité, avec blocs de béton anti intrusion de véhicules, barrières, fouilles aux entrées etc. “Ils ne nous préviennent que 48 heures avant, qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse maintenant ? La communication de l’évènement est partie, je n’ai pas attendu la dernière minute ; après, on va encore dire que c’est la faute du maire. Ils nous demandent de faire ça dans un gymnase, mais vous imaginez, samedi, on ne va pas mettre un écran géant dans un gymnase par 35° dehors, il va y avoir 10 personnes, c’est ridicule”, nous indique-t-elle en marge de la session du Conseil régional, où Constance de Pélichy est aussi élue.

Dans l’après-midi du jeudi 28 juin, elle devait avoir des nouvelles de la préfecture du Loiret au sujet d’une autre proposition qu’elle a faite : que la retransmission sur écran géant puisse se tenir dans le stade de football de La Ferté-Saint-Aubin, avec le dispositif de sécurité adéquat. La réponse tarde à venir, mais la situation pourrait se débloquer dans la journée de vendredi : “Est-ce qu’on me demande un dispositif particulier pour le dispositif du 14 juillet ? Non… Il va y avoir 300 personnes devant le Monument aux morts, plus le feu d’artifice le soir”. France-Argentine en plein air à la Ferté samedi ? Réponse très prochainement…

F.S.