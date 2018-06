La petite Reine de Kaboul à Orléans

La petite reine de Kaboul raconte l’histoire de Masomah Ali Zada, cette jeune afghane qui a fait le choix d’affronter une société patriarcale et misogyne, en pratiquant envers et contre tout le cyclisme de compétition: elle s’entraîne le soir, à la lueur des phares des voitures, pédale sous les insultes et les menaces de mort, et, avec ses amies de l’équipe nationale féminine d’Afghanistan remporte toutes les courses qu’elle dispute, et devient bientôt un symbole.