Région : le soutien économique aux entreprises fait (presque) l’unanimité

Compétence régionale depuis janvier 2017 (auparavant compétence des Départements), le soutien au développement économique est passé de 46 M€ en 2016 à plus de 63 M€ en 2017. Concrètement cela représente 1.399 entreprises qui auront bénéficié d’une aide économique directe (hors fonds européens) de la Région Centre-Val de Loire pour plus de 34,28M€ soit 93,21 % des aides totales des collectivités locales.

Le « poids » économique de la Région est donc conséquent, mais sans doute l’habitant lambda de la région Centre-Val de Loire se demande-t-il comment sont décidées ces aides, qui arbitre et surtout comment ? « Il y a un grand nombre d’entreprises qui font de l’innovation, de la recherche, pour créer les produits de demain. Nous aidons ces entreprises. Une entreprise qui a besoin d’installer un outil de production d’un meilleur niveau, nous allons l’aider. Une entreprise qui veut se développer à l’international, nous l’aiderons. Une entreprise qui a besoin de formation, qui a besoin de qualifier à un niveau supérieur, qui manque de moyens pour le faire, nous allons l’aider. Il y a pour arbitrer une commission, qui intègre des élus, des responsables économiques, des responsables du domaine de la finance je pense notamment à des membres de la BPI (Banque publique d’investissement) ; quand un projet paraît trop fragile, on retourne vers le porteur de projet pour qu’il l’améliore. Il s’agit de PME, pas de grands groupes, eux ils ont des moyens pour le faire. Mais une PME qui veut s’agrandir ou un start upeur qui a besoin de démarrer, il a besoin de la structure publique », explique le président de Région François Bonneau.

Un sujet qui réconcilie les contraires dans l’hémicycle

Faut-il s’en réjouir ? Probablement, mais à peu d’élus près – le Rassemblement national a fait entendre sa voix pour épingler les trop nombreux Cap’Asso et leurs renouvellements, empêchant d’autres association d’en bénéficier – le développement économique et la politique de soutien direct à l’économie régional fait l’unanimité. Jacques Martinet (Union de la droite et du centre) l’a redit : « dommage qu’il n’y ait pas de vote, on aurait voté pour ! Le développement économique ce ne sont pas des chiffres, le développement économique c’est connaître le territoire et l’action foncière qui peut être mise en place. S’il y a quelque chose qui doit nous rassembler c’est bien le développement économique ». Avant de rappeler à toutes fins utiles que « 85 % du développement économique de la région est fait par des entreprises qui sont déjà chez nous ».

Parmi les interrogations qui traversent parfois les débats – du CESER (Conseil économique, social, environnemental régional) et certains syndicats : « Ils sont extrêmement soucieux du devenir de ces aides en matière de création d’emploi. Ils ont raison et je tiens à rappeler que si les banques ne disent pas oui à tous les projets, il est bon aussi que parfois la Région vienne en appui face aux failles de l’intervention du marché. Il y a un impact sur l’emploi, nous aurons bientôt l’occasion de le démontrer avec des chiffres ce qui permettra de tordre le cou à un certain nombre d’idées reçues » a précisé le vice-président délégué à l’économie Harold Huwart (PRG, élu d’Eure-et-Loir).

F.Sabourin.

(1) 2,99 % d’aides l’ont été par les Départements ; 1,2 % des agglomérations et métropoles et 2,6 % des communautés de communes (EPCI). Soit 1.594 entreprises de la région.