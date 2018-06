Agora reçoit François Bonneau, président de Centre-Val de Loire

Agora, émission en partenariat entre RCF Loiret et Magcentre.fr reçoit cette semaine le président de la Région Centre-Val de Loire François Bonneau. A l’occasion de la session plénière des 28 et 29 juin, à l’ordre du jour copieux, nous évoquons le développement économique avec les aides attribuées à des PME locales ; la contractualisation de 322 collectivités locales avec l’État (dont la Région Centre-Val de Loire est signataire) pour contenir leurs dépenses de fonctionnement ; la stratégie de l’économie sociale et solidaire ; et un point sur l’expulsion – toujours en cours – des personnes sans domicile fixe qui se sont abritées sous les arcades du Conseil régional à Orléans.

Originally posted 2018-06-29 15:00:44. Republished by Blog Post Promoter