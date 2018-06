La Ferté-Saint-Aubin : la retransmission de France-Argentine aura bien lieu, au stade

Nous vous en parlions hier, la maire de La Ferté-Saint-Aubin s’était vue refuser la retransmission sur écran géant place de la Halle du 1/8e de finale de la coupe du monde de football France-Argentine. Une décision de la préfecture qui avait un brin contrarié Constance de Pélichy, maire de la Ferté, d’autant plus que cela faisait plusieurs semaines qu’elle attendait la réponse des services de la préfecture, et qu’elle avait prévu la mise en place un dispositif anti voitures bélier, des fouilles à l’entrée et un service de surveillance et de sécurité adéquat…

Après discussions et nouvelle proposition, ce sera finalement au stade de la Ferté-Saint-Aubin que la retransmission sur écran géant aura lieu, samedi à 16h. “J’ai eu une visite sur place avec les services de gendarmerie de la Ferté, et des membres de la préfecture du Loiret. Ils ont donné quelques préconisations en matière de sécurité, notamment le dispositif anti voitures bélier car le stade s’ouvre ensuite sur un parcours santé, mais le match pourra bien être diffusé”, indique-t-elle à Magcentre.fr en marge du second jour de session du Conseil régional vendredi 29 juin. Elle remercie au passage “les services de la préfecture pour leur compréhension et leur diligence”. Ne reste plus qu’à la France d’être à la hauteur de l’évènement, car on la regardera depuis le stade de Kazan en Russie, le “Kazan Arena” ; mais aussi depuis le stade Henri-Fauquet de la Ferté-Saint-Aubin…!