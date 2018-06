Närenj l’orange pas si amère de Nabil Attar

Le réfugié syrien vient d’ouvrir son restaurant à Orléans. Parcours d’une belle réussite sur fond de drames humains.

Malgré le flot incessant d’images dramatiques des réfugiés et migrants quittant leurs pays il ressort parfois de belles histoires. Celle du Syrien Nabil Attar est de cette trempe. Son restaurant Närenj (orange amère en syrien) installé rue de Bourgogne à Orléans est devenu un objet de curiosité tout en devenant un vrai rendez-vous gastronomique où l’on découvre une cuisine méditerranéenne classique, mais revisitée, modernisée et adaptée aux gouts français. Cet ancien cadre bancaire est depuis sa jeunesse passionné de cuisine. « A Damas explique-t-il je faisais mes fromages, mon vin, mes charcuteries, j’inventais des plats, je mariais des saveurs ». En 2015 il choisit de quitter la Syrie, une décision qui lui déchire le cœur en laissant sur place mère et famille. Son épouse et ses enfants dotés d’un visa peuvent partir directement en France et à Orléans où ils arrivent en août 2015. Faute de visa Nabil doit choisir le chemin de l’exil par la Turquie, la Grèce, les Balkans puis Orléans où il rejoint sa famille en novembre.

Objectif intégration !

Dès le départ il sait qu’il doit faire un trait sur ses activités passées et décide donc d’assouvir sa passion culinaire. « Mais je ne parlais pas un mot de français raconte-t-il, je m’y suis plongé à fond » avec des cours de langue à la Croix Rouge et dans d’autres associations. « Parfois j’avais trois cours de français par jour. C’était difficile alors que mes enfants de 14 et 9 ans ont appris votre langue en deux mois » évoque-t-il dans un français plus que correct. Outil de l’intégration la langue est perçue comme un sésame pour entamer son aventure gastronomique. Il bénéficie de nombreux soutiens, de particuliers comme Patrick Communal, d’associations qui lui mettent la main à l’étrier pour créer une petite entreprise de traiteur à Paris, dans le Calvados et à Orléans. A Paris il participe au Refugee Food Festival et à son restaurant La Résidence où des réfugiés peuvent bénéficier du parrainage de grands chefs. Nabil est ainsi accompagné par Stéphane Jégo chef de l’Ami Jean à Paris. Quelques mois plus tard il saisit l’opportunité de reprendre un local inoccupé rue de Bourgogne qu’il rénove pour finalement y ouvrir Närenj le 1er juin dernier. « Dans chaque maison de Syrie il y a un oranger amer, c’est pour moi l’occasion de ne pas rompre les liens de cœur avec mon pays ».

Bistronomie syrienne

Närenj n’est pas un kebab de plus avec des plats stéréotypés voire douteux. Nabil Attar a au contraire choisi de créer un vrai restaurant se réclamant de la bistronomie syrienne. « Je veux faire découvrir la culture gastronomique de mon pays avec des incontournables (lentilles, fallafel, houmous) mais aussi de nombreux plats et saveurs inconnus de vos palais ». Pour les déguster il a mis au point des formules de 5 et 7 saveurs proposés à 26 et 36 euros. « Je créé sans cesse de nouvelles saveurs, des mariages, des croisements ». Et manifestement cela plait, le libre d’or en atteste. En trois semaines il est passé dans le classement Tripadvisor des meilleurs restaurants d’Orléans de la 290e à la 57e place ». « Mais je ne veux pas m’arrêter là insiste-t-il, je veux construire un restaurant reconnu pour sa qualité. Dans quelques années j’aimerais que l’on dise qu’il y a à Orléans trois phares, la cathédrale, Jeanne d’Arc et Närenj ». Un clin d’œil qui montre ses ambitions et son réalisme. Car Nabil Attar a fait une croix sur la Syrie. « Je ne pourrai sans doute jamais y retourner, sinon je serai mort » dit-il en mimant un mouvement de couteau sur sa gorge…Il est donc condamné à réussir !

J.J.T